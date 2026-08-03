Веласкес потвърди: Ключов футболист на Левски е аут срещу Кайрат (ВИДЕО)

Акрам Бурас на 100% няма да играе срещу Кайрат (Алмати) в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, а тепърва ще се преценява състоянието на Майкон дали ще му позволи да вземе участие в домакинството на Левски на стадион "Георги Аспарухов", стана ясно от думите на старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес. Проследихте брифинга на испанския специалист на живо в Actualno.com.

"Акрам Бурас 100% няма да може да вземе участие, защото е контузен. Вероятно ще пропусне и някои от следващите мачове. Ще видим как ще се развиват при него нещата. Ясно е за всички, че това е футболист, който често влиза в нашите планове и има доста игрово време. Търсим решение на проблема. Това е позитивният начин на мислене. Позитивно настроени сме и заради това е останалата част от отбора, за да може да се включат", коментира Веласкес и подчерта, че има доверие във всеки един футболист.

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"Възстановителните процедури при Майкон се движат по план. Тепърва ще преценим дали ще бъде опция за утрешния мач", добави испанският специалист.

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