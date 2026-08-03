На фона на нови закани на Тръмп: САЩ търси нови начини да притисне Иран

Военното ръководство на САЩ прибягна до краудсорсинг – процес, при който Пентагонът възлага задачи, събира идеи или набира средства от доброволци или потребители на оперативни стратегии, като поиска от анализатори неконвенционални методи за санкциониране на Иран, тъй като настоящата въздушна кампания достига своите граници. Според CNN, това става ясно, след като служител от разузнавателната дирекция на Централното командване на САЩ (CENTCOM) е разпространил имейл в сряда с искане за нови тактически концепции.

Друг висш командир издаде подобна директива миналата седмица. „Търсим нови креативни и нетрадиционни начини да окажем натиск върху Иран и да го накажем“, написа офицерът от разузнаването на CENTCOM.

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Служители на CENTCOM защитиха вътрешното искане. Капитан Тимъти Хокинс отбеляза, че командването дава приоритет на оперативните иновации, заявявайки, че ръководството често търси обратна връзка от всички рангове, за да увеличи максимално производителността.

Стратегическа безизходица

Инициативата за вътрешен брейнсторминг подчертава изчерпването на жизнеспособните алтернативи на президента Доналд Тръмп. Американските сили вече извършиха продължителни въздушни бомбардировки, насочени към подкопаване на иранските оперативни възможности в Ормузкия проток. Въпреки тези усилия, както Централното разузнавателно управление, така и Агенцията за военно разузнаване заключават, че настоящите модели на удари няма да променят дипломатическата позиция на Техеран. „Въздушната мощ има своите граници“, заяви наскоро генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете.

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Вашингтон все още се колебае да разположи сухопътни сили, което е необходимост за демонтирането на дълбоко вкопаните ядрени обекти като тези в планината Пикакс. Конвенционалните боеприпаси не могат да проникнат през тези подземни съоръжения.

Опасенията от ескалация

Разполагането на пехота носи сериозни политически и оперативни рискове. Досега в конфликта са загинали осемнадесет американски военнослужещи. Разполагането на сухопътни войски би нарушило и предизборните обещания на Тръмп от 2024 г. срещу чуждестранни окупации.

Президентът многократно е обсъждал завземането на остров Харг или добива на високообогатен уран, но въпреки това последователно се въздържа от пълномащабна сухопътна инвазия. Централното командване (CENTCOM) наскоро разработи план за действие в извънредни ситуации, включващ две седмици интензивни бомбардировки за неутрализиране на иранската ракетна инфраструктура.

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Тръмп спря изпълнението след предупрежденията на Кейн относно изчерпаните запаси от противовъздушни прехващачи, наред с по-широки опасения относно жертвите в цивилната инфраструктура. „В крайна сметка, президентът ще иска сделка, така че той непрекъснато ще търси начини да бъде твърд и да се измъкне от това“, заяви източник, участвал в планирането.

Нови закани от Тръмп

Същевременно Тръмп изсипа нова порция нападки спрямо властта в Техеран. „Иранското ръководство е невероятно двулично! Те искат среща, някои биха казали „молят“, преговорите започват, с още насрочени в близко бъдеще, и те заявяват, открито и гордо, че не водят никакви разговори, че нищо не се обсъжда, и че те се занимават само с „Оман“. След това продължават с обичайното си говорене, като казват, че Ормузкият пролив ще бъде управляван мощно от тях, когато той вече е напълно под контрола на Военноморските сили на Съединените щати и нашата „Блокада“ или, както някои казват, „Стената от стомана на Съединените щати!““, написа в собствената си социална мрежа Truth Social той.

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„Нищо не стига до Иран, освен ако ние не го искаме, и нищо няма да мине, освен ако не бъде постигната споразумение, или пълна капитулация. Иран да го признае или не, ние всъщност говорим за решение на проблем, който те са предизвикали, от десетилетия. Това е много просто, Иран някога няма да има ядрено оръжие“, написа още американският президент.