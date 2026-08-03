Звезда от требъла на Ман Сити бяга в гранд от Мадрид

Джак Грийлиш отново може да има възможност да играе в Шампионската лига, тъй като Атлетико Мадрид обмисля оферта за крилото на Манчестър Сити. 30-годишният английски футболист прекара миналия сезон под наем в Евертън, преди контузия да го извади от игра, оставяйки несигурно дългосрочното му бъдеще на стадион "Етихад". На този фон, вестник "The Sun" твърди, че испанският гранд анализира шансовете да трансфер на Грийлиш през настоящия летен трансферен прозорец.
Джак Грийлиш е пред трансфер в Атлетико Мадрид
30-годишният футболист записа 2 гола и направи 6 асистенции с екипа на Евертън в 20 мача във Висшата лига през сезон 2025/2026, но счупи крака си през през януари. Спекулациите за раздяла с Джак Грийлиш се засилиха, след като той не беше включен в предсезонното турне на Манчестър Сити в Азия, въпреки че играчът опроверга твърденията чрез социалните мрежи. От Евертън отново проявяват интерен, но този път може и да не успеят да привлекат Грийлиш. В играта вече е и Атлетико Мадрид, който ще участва в Шампионска лига и е с по-големи финансови способности. Това може да се окажат много значими фактори, които да определят бъдещето на англичанина.
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Джак Грийлиш спечели требъла с Ман Сити през 2023 г.
Джак Грийлиш премина в Манчестър Сити от Астън Вила през лятото на 2021 г., като тогава се превърна в най-скъпия входящ трансфер във Висшата лига. Той премина от "Вила парк" на "Етихад" срещу 117.5 милиона евро. Без никакво съмнение, най-голямото постижение на Грийлиш с екипа на "гражданите" е требъла през 2023 г., когато спечелиха Висшата лига, Шампионска лига и ФА Къп. Тогава англичанинът вкара 5 гола и даде 11 асистенции в 50 мача във всички турнири. Преди Манчестър Сити, от английските отбори такова постижение имаше само Манчестър Юнайтед - през 1999 г.
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