Звезда от требъла на Ман Сити бяга в гранд от Мадрид

Джак Грийлиш отново може да има възможност да играе в Шампионската лига, тъй като Атлетико Мадрид обмисля оферта за крилото на Манчестър Сити. 30-годишният английски футболист прекара миналия сезон под наем в Евертън, преди контузия да го извади от игра, оставяйки несигурно дългосрочното му бъдеще на стадион "Етихад". На този фон, вестник "The ​​Sun" твърди, че испанският гранд анализира шансовете да трансфер на Грийлиш през настоящия летен трансферен прозорец.

Джак Грийлиш е пред трансфер в Атлетико Мадрид

30-годишният футболист записа 2 гола и направи 6 асистенции с екипа на Евертън в 20 мача във Висшата лига през сезон 2025/2026, но счупи крака си през през януари. Спекулациите за раздяла с Джак Грийлиш се засилиха, след като той не беше включен в предсезонното турне на Манчестър Сити в Азия, въпреки че играчът опроверга твърденията чрез социалните мрежи. От Евертън отново проявяват интерен, но този път може и да не успеят да привлекат Грийлиш. В играта вече е и Атлетико Мадрид, който ще участва в Шампионска лига и е с по-големи финансови способности. Това може да се окажат много значими фактори, които да определят бъдещето на англичанина.

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Джак Грийлиш спечели требъла с Ман Сити през 2023 г.

Джак Грийлиш премина в Манчестър Сити от Астън Вила през лятото на 2021 г., като тогава се превърна в най-скъпия входящ трансфер във Висшата лига. Той премина от "Вила парк" на "Етихад" срещу 117.5 милиона евро. Без никакво съмнение, най-голямото постижение на Грийлиш с екипа на "гражданите" е требъла през 2023 г., когато спечелиха Висшата лига, Шампионска лига и ФА Къп. Тогава англичанинът вкара 5 гола и даде 11 асистенции в 50 мача във всички турнири. Преди Манчестър Сити, от английските отбори такова постижение имаше само Манчестър Юнайтед - през 1999 г.

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