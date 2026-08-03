Историята се повтаря, но колко пъти: Познат треньор поема европейски гигант

След разочароващото спрямо очакванията представяне на Нидерландия на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, Роналд Куман вече не е национален селекционер на "лалетата". Изненадващо или не, един от големите фаворити за негов наследник е Луис ван Гаал. Според "Де Телеграаф", вече на 74 години, специалистът би застанал начело на родината си, ако от Федерацията го потърсят. Ако Ван Гаал застане отново начало на Нидерландия, това ще бъде четвъртият му престой.

Луис ван Гаал вече се чувства добре

Луис Ван Гаал запоследно води Нидерландия на Световното първенство в Катар. След Мондиал 2022 той се оттегли от поста си начело на "лалетата" заради здравословен проблем. Но според самия него, тези проблеми са отминали и той вече не е обезпокоен от здравословното си състояние. Неговото условие да поеме отново националния отбор на Нидерландия е Федерацията да ми представи задоволително официално предложение.

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Ван Гаал може да поеме Нидерландия за четвърти път

До момента Ван Гаал е водил "лалетата" от 2001 г. до 2002 г., от 2012 г. до 2014 г. и от 2021 г. до 2022 г. Освен Нидерландия, Луис ван Гаал е водил и големи клубни отбори като Аякс, Барселона, Байерн Мюнхен, АЗ Алкмаар и Манчестър Юнайтед. След като напусна "лалетата" през 2022 г., той работи като съветник в Аекс в периода от 2023 г. до 2026 г. Други имена, които се спрягат за нов национален селекционер на Нидерландия са Арне Слот, Ерик тен Хааг, Петер Бош и Пеп Гуардиола.

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