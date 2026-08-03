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Директори в БФС: Не сме обсъждали позицията на Инфантино за продажба на Световното!

03 август 2026, 17:00 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Директори в БФС: Не сме обсъждали позицията на Инфантино за продажба на Световното!

Българският футболен съюз не е обсъждал позицията на Джани Инфантино за продажба на дял от печалбите от Световните първенства на външни инвеститори. Това заяви ексклузивно пред БГНЕС заместник изпълнителният директор на футболния съюз Добрин Гьонов.

„Ако я обсъждаме, ще излезем с позиция“

Запитан относно ситуацията с президента на ФИФА, Гьонов заяви: „Това не е моят ресор“, преди да добави следното: „Не сме обсъждали позицията на Джани Инфантино“.

Джани Инфантино

„Не сме коментирали темата, ако го обсъждаме, ще излезем с позиция следващата седмица“, разкри пък изпълнителният директор на родната централа Андрей Петров. БГНЕС се опита да намери и други ръководни фигури от БФС, но не успя да се свърже с тях.

Припомняме, че Инфантино взриви футболния свят с предложение за продажба на дял от печалбите от Мондиали на частни инвеститори. Последва моментална реакция от УЕФА, която разкритикува плана, а столът на шефа на ФИФА се разклати сериозно.

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Заради вълната от недоволство, Инфантино в крайна сметка се отказа от предложението.

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ФИФА БФС Световно първенство по футбол Джани Инфантино Добрин Гьонов Андрей Петров
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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