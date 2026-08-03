Военен хеликоптер помага в гасенето на пожар край Пловдив

Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово се включи в гасенето на големия пожар край село Стрелци, община Брезово. В овладяването на огнената стихия участват 10 екипа от различни служби на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив, булдозер от сектор „Специализирани оперативни дейности“ и три доброволни формирования.

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По първоначални данни пожарът е обхванал площ от близо 2 000 декара. Огънят се развива предимно в курии и към момента няма опасност за населени места и хора. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16.00 часа днес. Поради силния вятър пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколистна гора.

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Гасителните действия продължават и към този час. Екипите на място полагат всички усилия за ограничаване на разпространението на пожара и пълното му ликвидиране .

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