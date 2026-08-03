Антонели и Ръсел са "виновни", че битката за титлата във Формула 1 все още не е приключила

Борбата за титлата във Формула 1 далеч не е приключила. Пилотът на Мерцедес Кими Антонели се оттегли на почивката с убедителна преднина в класирането. Италианецът води с 50 точки пред втория Люис Хамилтън от Ферари, докато съотборникът му Джордж Ръсел изостава с още девет точки. Зад тях се нареждат Шарл Льоклер и Ландо Норис. Въпреки че Мерцедес спечели първите шест кръга от шампионата, отборът е триумфирал само в два от последните пет надпревари. По тази причина Бърни Колинс е убедена, че три отбора и Макс Верстапен остават сериозни претенденти през втората половина на сезона.

Битката за титлата във Формула 1 тепърва започва

Според Колинс, която доскоро отговаряше за стратегията на Астън Мартин, Мерцедес е дал шанс на съперниците си, тъй като Кими Антонели и Джордж Ръсел са били малко разсеяни един от друг. Борбата в гаража на "сребърните стрели" е сериозна, след като 19-годишният италианец набра скорост пред определяния за фаворит преди началото на сезона Ръсел. Междувременно Ферари представи обширен пакет за състезанието в Барселона, което Хамилтън спечели, преди да се отправи към "Силвърстоун" с първото си подобрение на двигателя ADUO, като Льоклер пресече финалната линия първи.

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Макларън представи значително подобрение на модела MCL40 в Унгария, насочено към увеличаване на аеродинамичното притискане и подобряване на баланса. Това даде моментален резултат, тъй като Норис спечели първата си победа за сезона. Напредъкът на Скудерията и Макларън бележи момент, в който Мерцедес губи пълния си контрол. Колинс смята, че в надпреварата за развитие във Формула 1 динамиката ще продължи да се променя през втората половина на шампионата.

"Мисля, че тази година всичко ще се върти около подобренията", заяви Колинс в подкаста The F1 Show на Sky. "Всичко ще се свежда до това кой ще успее да овладее тези болиди, кой ще извлече най-доброто от тях и от двигателите. Към момента, според календара, са минали 11 кръга и предстоят ни още 12. Така че все още има много, много точки за спечелване. Видяхме, че Макларън този уикенд поне имаше леко предимство. И може би Мерцедес също бяха малко разсеяни един от друг в някои от по-ранните състезания. Така че мисля, че всичко все още е възможно. Смятам, че имаме три болида, може би и Верстапен в тази борба, и кой знае кой ще бъде начело седмица след седмица, докато напредваме към по-късните състезания."

Към момента има 316 точки за разпределение, като първите пет в класирането са разделени от по-малко от 100 точки. Верстапен, който заема шесто място, изостава с 110 пункта от Антонели, но миналия сезон той не само навакса дефицит от 104 точки спрямо Оскар Пиастри, но и го победи с 11 точки, за да завърши на второ място. Затова Колинс прогнозира, че във Формула 1 седем пилоти може да се борят за победите в състезанията и за световната титла през втората половина на шампионата, след като Мерцедес остави вратата отворена с конфликтите си в началото на сезона. Шефът на Мерцедес Тото Волф вече е говорил за прекратяването на непрекъснатите битки между Антонели и Ръсел. Това беше особено забележимо в Барселона, където двамата отвориха пътя на Хамилтън да се откъсне далеч напред.

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