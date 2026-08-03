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Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево

03 август 2026, 20:15 часа 898 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images/Guliver
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево

Истинска кървава драма се разигра днес в късния следобед в казанлъшкото село Кънчево. Огромно куче от породата Кане Корсо е нападнало и жестоко нахапало 6-годишно дете, предаде БГНЕС. Атаката е била толкова свирепа, че лицето на малкото дете е буквално обезобразено от зверските захапки. По първоначална информация раните са покъртителни.

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Детето е откарано по спешност към болницата в Стара Загора, цялото обляно в кръв, като състоянието му е много тежко. Лекарите обработват жестоките разкъсвания. Полицията разследва чие е животното и как точно се е стигнало до тази трагедия.

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дете куче нападение от куче Кане Корсо
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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