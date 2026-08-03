"Сериозни противници със сериозни бюджети": Веласкес за първи път коментира жребий за следващ кръг в европейските турнири (ВИДЕО)

"Трябва да покажем най-добрата си версия на терена, нашата идентичност и да покажем, че сме отбор, който ще остави сърцата си на терена, както винаги. Считам, че футболистите имат изключително отношение и себераздаване. На публиката може да бъдем само благодарни. Утре трябва да има отново тази синергия между нас". Това обяви преди домакинството на Левски старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес. Проследихте брифинга на испанския специалист на живо в Actualno.com.

По-рано стана ясно, че Акрам Бурас на 100% няма да играе срещу Кайрат (Алмати) в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, а тепърва ще се преценява състоянието на Майкон дали ще му позволи да вземе участие в мача.

"Няма как да сравним Университатя Крайова и Кайрат. Различен начин на игра, различни страни, различни първенства, няма как да ги сравним", подччерта още испанският специалист.

Още: Веласкес потвърди: Ключов футболист на Левски е аут срещу Кайрат (ВИДЕО)

Той обърна и специално внимание на противника на Левски:

"Трябва да ги отличим, защото през миналия сезон играха в основната фаза на Шампионска лига и се представиха много добре. Това е опит за клуба, който добавя стойност в това отношение. Разбира се, това добавя и доста към визитката на всеки един футболист. Не е нещо, което ще направи голямата разлика, но е нещо, което отбелязваме. Ние също имаме опит от миналия сезон. Приемаме всяка една възможност, за да израстваме и да вървим напред", допълни наставникът на "сините".

"Кайрат е добре организиран отбор. Познавам доста от футболистите им. Знаем, че имат испанци и португалци в състава си. Организиран отбор са, с ясна идея за играта са. Сменят своя начин на игра. Защитават се, както с петима, така и с четирима. Наясно сме, че утре може да ни предложат различни алтернативи", акцентира той и ги определи като отбор, който заслужава висока оценка, заради миналогодишното си участие в групите на ШЛ.

Още: Левски изтегли късата клечка! Много трудни съперници дебнат „сините“ в плейофите на Лига Европа!

"Предизвикателството е същото, както и преди това. Към всеки следващ мач се отнасям по един и същи начин. Стремя се да бъда уравновесен, за да взимам правилните решения. Това, което сме постигнали вече е ясно - ще играем основна фаза. Утре ще излезем задължително да играем за победа и ще се опитаме да продължим в същия турнир", каза той на въпрос за следващите цели в европейските турнири. В тази връзка и Веласкес за първи път този сезон коментира изтегления по-рано в понеделник жребий за плейофите:

"Жребият бе изтеглен. Сериозни противници със сериозни бюджети. По никакъв начин няма да губя енергия да разсъждавам върху това. Фокусът ми е върху предстоящата среща", каза още Веласкес.

Още: Левски среща роден национал и шампион на наша съседка на прага на Шампионска лига