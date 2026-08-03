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Сърбия се готви за голяма хапка в Албания: План за ново сръбско консулство предизвика недоволство (ВИДЕО)

03 август 2026, 20:56 часа 624 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Румен Скрински
Сърбия се готви за голяма хапка в Албания: План за ново сръбско консулство предизвика недоволство (ВИДЕО)

Министърът на външните работи на Сърбия Марко Джурич предизвика истинска буря в Албания с новината, че двете страни принципно са се споразумяли да открият консулски служби. Проблемът се явява местоположението на сръбското консулство на албанска територия. Предвидено е то да бъде открито в албанския град Шкодра, разположен само на около 30 километра южно от границата с Черна гора, което според противниците на решението разширява сръбското влияние в региона. 

Ето защо в неделя група граждани на Шкодра протестираха. 

Те твърдят, че градът няма исторически, икономически или дипломатически връзки, които биха оправдали наличието на сръбско консулство, и че подобно действие е неприемливо за тях „също и заради престъпленията, извършени от сръбските сили по време на войната в Косово“.

Те поискаха от властите да преразгледат това решение, предаде kosovo-online.

Албания не е категорична

Албанският министър по въпросите на Европа и външните работи Ферит Ходжа казва обаче, че този въпрос все още се разглежда.

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Той уверява, че сръбското консулство в Шкодра не заплашва суверенитета на страната и че присъствието на Албания в Буяновац служи на националния интерес на албанците, пише  албанската телевизия Top Channel.

"Откриването на сръбското консулство в Шкодра не застрашава суверенитета на Албания, заявява външният министър Ферит Ходжа. След дебата по споразумението между двете партии Сърбия и Албания, министърът говори в интервю за Топ Ченъл, без да се оттегля от тази дипломатическа инициатива. Той казва, че никоя държава не би позволила дипломатическо присъствие, което нарушава и заплашва интересите на страната, допълва kosovo-online. ОЩЕ: Вучич: Всички сме сърби

 

Какво означава сръбско консулство в Шкодра?

Идеята предизвика реакция от страна на бившия министър-председател на Албания Пандели Майко. Той коментира това развитие, като подчерта контраста между двете места, където предстои да бъдат открити консулските служби: Шкодра в Албания и Буяновац – град, разположен на сръбска територия, но населен предимно с албанци.

"В Шкодра сръбското консулство ще има по-голяма тежест от самото малцинство! За да балансира откриването на сръбското консулство в Шкодра, ще бъде открито албанско консулство в долината Прешево! Сравнението е повече от иронично...! Прешевската долина е територия, населена с албанци, останали под сръбски суверенитет! Консулството в Прешевската долина "заобикаля" Косово! В случая със Шкодра Черна гора се намира между сръбското консулство и родината!“, пише Майко.

Междувременно депутатът от Демократическата партия и бивш кмет на Шкодра, Бардх Спахия, реагира срещу откриването на сръбско консулство в града. Чрез публична реакция, Спахия описва това решение като „поредна услуга към Вучич“ от страна на албанското правителство, което той обвинява в провеждане на антиалбанска политика, предаде shqiptarja.com. ОЩЕ: "Офицер за връзка с Белград": Опозицията в Скопие иска сметка на Християн Мицкоски за Иван Стоилкович

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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