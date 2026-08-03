Челси сложи висока цена на играч, желан от Енцо Мареска в Манчестър Сити

Наследникът на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити не си губи времето, откакто пристигна на "Етихад". Енцо Мареска започна реконструкция на отбора, а сега е насочил вниманието си към повторно сътрудничество с една от звездите си от бившия му клуб Челси. След като напусна Лондон по-рано тази година, италианският специалист е решен да привлече едно от крилата на "сините". Става въпрос за Педро Нето.

Ман Сити иска португалската звезда на Челси

Според информация на "The Sun", Марсека е определил португалския национал като основна цел за укрепване на атакуващите си възможности в Манчестър. "Гражданите" не са единствените, проявяващи интерес към Нето. Изданието твърди, че гигантът от Серия А Милан също следи ситуацията изкъсо. "Росонерите" виждат в португалския нападател идеалния заместник на Рафаел Леао, чието бъдеще в Италия остава несигурно. Финансовата мощ на английския гранд обаче лесно би могла да надделее над отбора на Рубен Аморим.

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Челси сложи цена на Нето

Въпреки интензивните спекулации, Челси не е под непосредствен натиск да се раздели с футболиста. Клубът от Западен Лондон счита Нето за ключова фигура в дългосрочния си проект. За да възпрат този нарастващ интерес, те определиха цена от 70 милиона паунда за крилото, като уведомиха заинтересованите клубове, че това лято той няма да бъде пуснат да напусне "Стамфорд Бридж" на по-ниска цена.

Макар "сините" публично да се държат твърдо, финансовото им състояние може да наложи различен изход. След като похарчи значителната сума от 117 милиона паунда за привличането на Морган Роджърс от Астън Вила, клубът трябва да балансира бюджета си, за да спази финансовите регламенти. Самият Нето, както се твърди, е наясно с интереса както от Сити, така и от Милан и си оставя отворени всички възможности. Въпреки че агентът му, Хорхе Мендес, е проучил интереса и от саудитския Ал Хилал, се казва, че играчът предпочита да остане в Европа в разцвета на кариерата си.

Интересът към Нето може да е само върхът на айсберга в трансферната кампания на Мареска. Според информации Сити следи и Енцо Фернандес, и Мало Густо. Фернандес се разглежда като потенциален заместник, в случай че Родри реши да премине в Реал Мадрид, като според слуховете Челси иска 120 милиона паунда за аржентинския полузащитник. Засега вниманието остава насочено изцяло към Нето, който в момента се възстановява и почива след участието си на Световното първенство с Португалия. Мареска вижда крилото като идеален избор за отбора, а ръководството на клуба активно проучва възможността за сключване на сделка. Ако Сити успее да се справи с комплексните преговори с Челси, отборът ще си осигури един от най-експлозивните флангови играчи на Острова.

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