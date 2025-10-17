От село Езерче до олимпийския връх: Великият шампион на България, който нямаше бенефис заради БКП

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Той е роден на 14 април 1931 г. в с. Езерче, Разградско. Състезател е по борба в класическия стил. Носител е на сребърен медал от Олимпийските игри в Мелбърн 1956 г. и титла от следващите Игри в Рим. Ще остане в историята като първия олимпийски шампион по класическа борба и втория българин, спечелил злато от най-престижния планетарен форум след Никола Станчев. Неговото име е Димитър Добрев.

Вторият олимпийски шампион на България

Израства в учителство семейство. Запалва си по борбата от ранна детска възраст, но професионално започва да се занимава с друг спорт - гимнастиката. След няколко години тренировки се записва във Висшия институт по физкултура (ВИФ). Като студент в столицата Добрев се запознава с множество други спортове на високо ниво - бокс, щанги, стрелба, лека атлетика.

Най-голяма обаче се оказва любовта към борбата. Бързо печели републиканско първенство, но това не пречи на федерацията да не го вземе на състезание в Полша. В знак на протест спортистът стартира кариера във вдигането на тежести. Само с половин година тренировки поставя няколко национални рекорда и завоюва бронз на световно първенство за студенти.

“Аз тежах 72 килограма, а с щанга вдигах 150 килограма. Тогавашният треньор на борците Петко Щерев, като видя какви успехи постигам при щангистите, поиска да ме върна в отбора. Е, борбата ми доставяше по-голямо удоволствие и се върнах.”, разказва след години Димитър Добрев пред в. "Труд".

Олимпийско сребро

Така стартира неговият шампионски път в класическата борба. Първото му сериозно изпитание са Олимпийските игри в Мелбърн през 1956 г. Българинът достига до финал срещу Хиви Картози, който защитава цветовете на СССР. Нашият представител отстъпва с 2:3 съдийски гласа. След схватката един от чуждестранните оценители съветва Добрев да подаде контестация. Няколко дни по-рано първият български златен медалист Никола Станчев е станал шампион именно след подадена контестация след финалния мач. Добрев отправя молба до спортните си ръководители. Цената на контестацията тогава е 10 долара и за момент той се замисля дали сам да не плати сумата с парите за командировъчни, които по това време също възлизат на 10 долара.

Въпреки възможността от българското ръководството охлаждат ентусиазма му с думите: „Митко, ще стане голям скандал. Пуснахме една контестация, ако подадем и втора срещу шампион на СССР, ще стане политически скандал, по-добре да не се връщаме.“, пишат от сайта "Българска история". Това не отчайва бореца, а напротив.

Време е за титла!

На световния младежки фестивал в Москва през 1957 г. печели титли и в двата стила. Следват Игрите в Рим. Добрев отново стига до схватка за триумфа, където този път го среща турчинът Айваз. Българинът не допуска съперника да му направи нито една хватка и в крайна сметка спечелва безпроблемно. По този начин страната ни се сдобива със своя втори олимпийски шампион. Същата година Димитър Добрев е избран за Спортист №1 у нас.

Защо няма бенефис?

Решава да остане още 12 месеца на тепиха и да приключи кариерата си със световна титла. Цял сезон се готви за първенството в Йокохама... И се случва нещо неочаквано. Водачите на родната група не пристигат на летището, а самолетът излита без нашите. Оказва се, че човек от Политбюро на ЦК на БКП и друг от федерацията по борба се скарват кой да води отбора на световното, и докато трае сдърпването им, самолетът излита. Така великият българин Димитър Добрев слага край на спортната си кариера, без да успее да направи официален бенефис.

След това той става треньор. Наставник е на класиците от 1963 до 1966 г. За краткото време, през което е начело на националния отбор, под негово ръководство израстват младите надежди на българската борба – Боян Радев, Петър Крумов и много други. В продължение на 40 г. Димитър Добрев е треньор в “Академик”. Дълги години е преподавател в Националната спортна академия. Трудът му е признат както у нас, така и в чужбина. Носител е на десетки престижни награди, сред които и званията „заслужил майстор на спорта“ и „заслужил треньор“.

Поклон пред паметта на Димитър Добрев, който ни напусна през 2019 година!