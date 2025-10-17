Президентът на Перу отказва да подаде оставка след протестите на Поколението Z

Новият президент на Перу Хосе Хери отказа вчера да подаде оставка след смъртта на протестиращ по време на масова демонстрация, водена от активисти от Поколението Z, които изискваха неговото оттегляне, предаде Асошиейтед прес. Около 100 души са били ранени, включително 80 полицейски служители и 10 журналисти, според властите, които заявиха, че разследват стрелбата и убийството на протестиращия.

Протестите

"Моята отговорност е да поддържам стабилността в страната; това е моята отговорност и моят ангажимент", заяви Хери пред местната преса след посещение в парламента на Перу, където заяви, че ще поиска правомощия за борба с престъпността.

Протестите започнаха преди месец с искания за по-добри пенсии и заплати за младите хора и се разшириха, за да отразят недоволството на перуанците, уморени от престъпността, корупцията и десетилетия на разочарование от правителството си, отбелязва АП.

След като Хери, седмият президент за по-малко от десетилетие, се закле на 10 октомври, протестиращите призоваха него и другите законодатели да подадат оставка.

Прокуратурата на Перу обяви вчера, че разследва смъртта на 32-годишния протестиращ и хип-хоп певец Едуардо Руис, който според прокуратурата е бил застрелян с огнестрелно оръжие по време на масовата демонстрация на хиляди млади хора. В социалната мрежа "Екс" прокуратурата написа, че е разпоредила изваждането на тялото на Руис от болница в Лима и "събирането на аудиовизуални и балистични доказателства в района, където е станал инцидентът, в контекста на сериозни нарушения на правата на човека".