Продължава делото за смъртта на Сияна, в Пловдив ще има и протест

Поредното заседание по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна, ще се състои днес (17 октомври). При катастрофата, в която загина детето, тежко пострада и нейният дядо. Преди заседанието на съда в петък, бащата на детето призова за подкрепа. "Въпреки всички доказателства и множеството предишни осъждания на шофьора Георги Александров, има реална опасност той отново да се измъкне без присъда", написа в социалните мрежи бащата на детето Николай Попов.

"Двете последни решения на Върховния касационен съд, които поставят под съмнение актовете на прокуратурата в лицето на и.ф. главния прокурор, отвориха широко вратата на убиеца към свободата", добавя той.

Попов уточни, че делото на Сияна е било прехвърлено с такова постановление в Националната следствена служба.

"След това прокурорите бяха командировани в Плевен дори след 21 юли 2025 г., когато според ВКС мандатът на обвинител №1 вече е изтекъл. Днес дори се поставя под съмнение легитимността на целия ВСС, който също е с изтекъл мандат", пише бащата на Сияна.

Той призовава хората да присъстват на протест пред Съдебната палата в Плевен в петък от 9:00 часа. "Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена. Че ние няма да мълчим", призова той.