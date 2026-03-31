Юноша на Левски намекна, че Александър Димитров е коствал победата на България

Националният отбор на България до 21 години направи равенство 0:0 с Азербайджан в 7-мия си мач от квалификационната група за Европейското първенство за младежи през 2027 г. „Лъвчетата“ превъзхождаха съперника си в много отношения, но ефективността пред гола им коства победата. Капитанът Асен Митков говори пред медиите след края на мача, като засегна темата за звездите на отбора.

Асен Митков: „Това е футболът“

Теодор Иванов, Кристиян Балов, Никола Илиев и други бяха извикани от националния селекционер Александър Димитров за мачовете на представителния отбор в турнира FIFA Series в Индонезия. Така Тодор Янчев не можеше да разчита на някои от най-големите имена в младежкия отбор. Ето какво каза Асен Митков: „Един гол не бе достатъчен, може би в последните минути не ни достигна малко късмет. Това е футболът. През първото полувреме бяхме малко припрени, но през второто полувреме смятам, че изиграхме добър мач, смея да твърдя, заслужавахме победата, но не успяхме“, сподели капитанът на младежите.

„Днес ни липсваха“

Не успяхме да вкараме един гол повече. Оказа си влияние на важни футболисти – Балов, Коко Илиев, както и Теодор Иванов, много са важни, те са лидери в отбора, придават класа, днес ни липсваха, трима се разболяха, това също си оказа влияние. Ще бъде много тежко, надяваме се да вземем поне два мача от оставащите три, ще се борим докрай. Надявам се когато сме всички заедно да направим още по-добри мачове, за да имаме шанс да се класираме“.

