Със или без титла: Никола Цолов вече доказа, че заслужава шанс във Формула 1

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Сезонът във Формула 2 навлиза в заключителния си етап. Остават три състезания до края на тазгодишната кампания, а след нововъведените промени от ФИА за Гран При на Азербайджан на практика ще има четири спринта и четири основни надпревари. Все още не е сигурно дали уикендите в Катар и Абу Даби ще се проведат заради продължаващия конфликт в региона. Възможно е те да отпаднат или да бъдат заменени от друга писта. Несигурността около тях означава, че битката за титлата може да се реши по-рано от очакваното и всяка точка ще бъде от огромно значение.

Трудната истина: В момента Никола Цолов не е фаворит за титлата

В момента българският пилот Никола Цолов е лидер в класирането при пилотите. Той има аванс от седем точки пред втория Рафаел Камара от Инвикта, а Габриеле Мини изостава с 24 точки от първото място. Така всяка обиколка, точка и грешка ще бъдат решаващи за развоя на събитията. Може да се каже, че Цолов остава фаворит заради аванса си и невероятното си индивидуално представяне, но истината на пистата е съвсем друга.

Истината е, че в момента отборът на Кампос изостава с много от своите конкуренти. На "Монца" ясно се видя, че в Инвикта разполагат с най-добрите болиди и дали ще спечелят зависи главно от това дали пилотите им ще се възползват от потенциала. Междувременно, Кампос не беше на ниво както по отношение на чистата скорост, така и в стратегическа работа. Второто си пролича още по-ясно на следващото състезание - в Мадрид. По време на двете надпревари в испанската столица испанският отбор имаше шанс да се изяви в това отношение, но по-скоро за пореден път показа липса на решителност в ключови моменти.

По време на спринтовата надпревара се стигна до напрегнат момент между двамата пилоти на Кампос. Никола Цолов и Ноел Леон водеха ожесточена битка за четвъртото място. Българинът опита няколко пъти да изпревари съотборника си, но той се защитаваше като "лъв" и не остави никакъв шанс. Въпреки това, темпото на мексиканеца очевидно бе по-слабо от това на Цолов. По тази причина българинът се обърна към отбора с молба по радиото позициите им да бъдат разменени. Призивът му остана без отговор, а секунди по-късно се стигна до инцидент. Шофирането в непосредствена близост зад друга кола на подобно трасе крие своите рискове, които в крайна сметка решиха събитията. В 15-а от общо 23 обиколки Цолов спря твърде рано, закачи една от предпазните стени със задна лява гума, което доведе до завъртане и отпадане от надпреварата.

Кампос се подлъга по Инвикта в Гран При на Мадрид

В неделния ден Цолов отново остана без точки. Той стартира от шестата позиция и направи едно изпреварване на старта, като по този начин се установи на петото място. След спиране на сесията заради инцидент на Куш Майни българинът се оказа в борба за предна позиция с Рафаел Камара. Бразилецът бе повикан в бокса за смяна на гуми, а от Кампос решиха да пробват пресичаща стратегия и също вкараха Цолов. Въпреки сериозното забавяне на механиците, той успя да излезе на пистата пред бразилеца. Гумите му обаче не бяха заработили добре, което позволи на Камара, Оливър Гьоте и Мари Боя да го изпреварят. В този момент една от колите закачи Цолов и той се удари в стената, което предизвика повреда по предното му крило и волана.

С повредена кола, но не и прекършена воля, Цолов поддържаше позиция, която щеше да му донесе една точка. Три минути преди края той бе притиснат от Роман Билински, който в крайна сметка го изпревари. В оставащото време българинът напълно се срина и завърши надпреварата на 18-а последна позиция, тъй като видимо нямаше никакъв контрол над автомобила си. Макар че тук не може да бъде винен, определено ситуацията нямаше да бъде такава, ако Кампос не бяха решили да последват стратегията на Камара, а да изпълнят първоначалния си план. Разбира се, в такива моменти винаги ситуацията е "риск печели - риск губи", но на писта като "Мадринг" той изглеждаше твърде голям.

Кампос и Цолов имат какво да губят, но...

Напрежението в оставащите стартове върху Цолов и Кампос е още по-голямо, тъй като именно те имат какво да губят. Испанският отбор води в шампионата при конструкторите, докато Българският лъв е първи при пилотите. Истината обаче е Цолов направи достатъчно и една титла не би определила невероятния му сезон. Българинът определено се доказа като най-добрия шофьор в серията. А по-слабото темпо на Кампос, особено в последните състезания, допълнително потвърди факта, че Никола Цолов е лидер в класирането най-вече благодарение на това, че извлече максимума от всяко състезание преди паузата. Изключение прави Гран При на Унгария, където не успя да финишира в спринта след инцидент със Себастиан Монтоя, а в неделното състезание бе седми. Именно тогава започнаха проблемите, пренесли се на "Монца" и Мадрид, докато Инвикта набра скорост.

Тук е моментът отново да се спомене случката с Леон по време на спринта в Мадрид. Мнозина тълкуваха желанието на Цолов да разменят позициите си като твърде прекалено. "Все пак, това не е Формула 1" и думата "отбор" тук е много относителна. Да, тук има двама пилоти с различни спонсори, различни коли и различни стратегии. И, все пак, отбор има. А когато единият ти пилот се бори за титлата, докато другият за позиция в Топ 5, подобни състезания помежду им са напълно ненужни на този етап от сезона, а изборът би трябвало да бъде ясен. Със сигурност никой не би дал на задна доброволно за сметка на другия, но от отбора трябва най-малкото да вземат отношение по въпроса, а не просто да мълчат.

... но Цолов ще бъде победител във всички случаи

Преди началото на сезона написах, че Ред Бул и Кампос отварят вратата за Формула 1 пред Никола Цолов, но той сам трябва да направи голямата крачка. Е, той успя да я направи през последните няколко месеца. Вече целият моторен спорт знае кой е и говори за Българския лъв. Не се съмнявайте, че Цолов ще получи своя шанс в най-елитната комерсиална надпревара, независимо дали спечели или не титлата във Формула 2 този сезон. Дори това да не се случи другата година, то рано или късно той ще има възможност да се докаже сред елита.

Автор: Дария Александрова

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