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150 млн. евро надолу? Твърдение и данни за грешка в управлението на АЕЦ "Козлодуй"

15 септември 2026, 9:19 часа 576 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
150 млн. евро надолу? Твърдение и данни за грешка в управлението на АЕЦ "Козлодуй"

Твърдение и данни за грешка в управлението на АЕЦ "Козлодуй" дойде от Александър Николов, енергиен експерт и бивш изпълнителен и заместник изпълнителен директор на централата. Това става ясно от негов пост в социалната мрежа "Фейсбук". Поводът за публикацията е намалението на мощностите на 5-ти блок и спирането на една циркулационна помпа, което бившият директор определя като успешно, но същевременно като безмислено и безумно. Постът му е насочен към ръководството на АЕЦ "Козлодуй", неговите колеги и технолози.

Според него намалението на мощностите и спирането на помпата е успешно, защото Дунав вече не е 27.0 °С, а 22.0 °С и това е позволило изключването й при мощност 900 мегавата, но е безсмислено, защото по думите му няма никаква здрава логика в тези действия. 

"Защо е безумно? Защото спирането на една циркулационна помпа позволява спирането на една брегова при 20 работещи, 10 резерв и 4 забравени. Защото се влошава к.п.д. на блока, а това са загуби, мили мой ученици, загуби не за вас, а за държавната българска енергетика. Защото поставяте под непремерен риск надеждността и безопасността на блока", смята още Николов. 

Финансовото изражение

Бившият директор на АЕЦ "Козлодуй" обръща внимание, че финансовото изражение на действията на ръководството от началото на годината вече е прехвърлило 150 милиона евро държавни пари и почти 1 000 000 мегаватчаса непроизведена електроенергия.

Същевременно бившият директор настоява Българския енергиен холдинг (БЕХ), Министерство на енергетиката и други държавни институции да се намесят, но държавнически в казуса.

На колко процента работи 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй"?

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Справка в сайта на АЕЦ "Козлодуй" показва, че за 5-ти блок брутният товар малко преди 9.00 ч. тази сутрин е 903 мегавата, при положение, че максималната мощност на реакторите е 1040 мегавата всеки.

Това означава, че 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ не работи на 100% от своя максимален капацитет, а на около 87%. ОЩЕ: АЕЦ "Козлодуй" продължава работа при критично ниво на Дунав: Говори енергийният министър

Снимка на екрана: kznpp.org/bg

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Actualno.com Редактор
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