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Цената на петрола се качва още, хутите и Иран нанасят мощни удари (ВИДЕО)

15 септември 2026, 9:24 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Цената на петрола се качва още, хутите и Иран нанасят мощни удари (ВИДЕО)

Цените на петрола продължиха да се покачват във вторник, 15 септември, на фона на съобщения за нови удари на йеменските бунтовници хути срещу Саудитска Арабия и атаки на Иран срещу кораби в Персийския залив. Фючърсите с доставка през ноември на международния еталон „Брент“, референтен за Европа, отбелязаха ръст от 1,6% до 107,28 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през октомври се повишиха с 1,71% до 103,10 долара за барел (данните са актуални към 9:15 ч. българско време).

Саудитска Арабия вече затвори своя ключов източно-западен нефтопровод, който заобикаля пролива Ормуз, след като дронове, изстреляни от Ирак, го повредиха. Това засили прекъсванията в доставките на петрол в момент, когато пазарът и без това е напрегнат.

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Новите атаки на хутите срещу Саудитска Арабия и на Иран срещу американски сили

Al Jazeera съобщи, че коалицията, водена от Саудитска Арабия в Йемен (йеменските правителствени сили), твърди, че 13 цивилни са били ранени в понеделник, след като сили на хутите (подкрепяни от Иран) започнаха вълна от атаки с балистични ракети и дронове срещу Саудитска Арабия.

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Междувременно иранските въоръжени сили заявиха, че са унищожили модерен американски дрон над Ормузкия проток след поредица от операции на Техеран срещу американски безпилотни военноморски системи в Персийския залив. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че САЩ могат да продължат кампанията си срещу Иран и да поемат контрол над неговия петрол.

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Снимка: Getty Images

Централното командване на САЩ опроверга също така твърдението на Иранската революционна гвардия, че петролният танкер „Ел Гая“, плаващ под панамски флаг, се е натъкнал на морска мина в пролива. „Петролният танкер „Ел Гая“, плаващ под панамски флаг, беше ударен от иранска ракета миналия месец и беше изведен от строя“, заяви CENTCOM. „Лъжливото твърдение на Иранската революционна гвардия е поредният пример за техните лъжи и опити за сплашване, докато се опитват да възпрепятстват търговските кораби в пролива".

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Инфлацията ще се ускори, като се има предвид, че нефтопроводите са обект на атаки, а саудитският нефтопровод „Изток-Запад“ е затворен, заяви Комал Шри-Кумар, президент на Sri-Kumar Global Strategies, в предаването Squawk Box Asia на CNBC.

„Освен това има търговска война, която се засилва значително, и това ще окаже натиск за повишение на цените, а оттам и на доходността на облигациите“, добави Шри-Кумар.

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Саудитска Арабия петрол хути Ормузки проток цена на петрола война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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