След три счупени багера: Бивш и настоящ кмет откриха ново училище в "Манастирски ливади" за 15 септември

Бивш и настоящ кмет на София, както и представители на властта и в присъствието на патриарх Даниил откриха новото 204-то Основно училище „Ангел Каралийчев“ в "Манастирски ливади". Заедно кметът Васил Терзиев, бившият градоначалник Йорданка Фандъкова, председателят на Комисията по образование и депутат от "Прогресивна България" Димитър Здравков, както и Негово светейшество прерязаха лентата на новото учебно заведение в столицата.

Министерството на образованието и науката подкрепи изграждането на новото училище с 2 557 000 евро, а останалото финансиране е от Столична община. Към проекта е построена и изцяло нова детска градина, която също ще отвори врати на 15 септември и ще посрещне близо 100 деца.

"В София от 1989 г. не е имало училище и детска градина, построени наедно. Днес десетки деца ще прекрачат прага на това училище, за да поемат уверено пътя към знанието, към люпопитството, към въпросите за живота", каза председателят на Комисията по образованието в 52-ото Народно събрание и депутат от "Прогресивна България" Димитър Здравков по време на откриването на учебната година в новото училище.

Училището е определяно като първото ново учебно заведение на територията на София за последните 30 години, но депутатът от ГЕРБ и бивш кмет на София Йорданка Фандъкова заяви, че всъщност е четвъртото и изброи училищата в Бусманци, Герман и в квартал "Стрелбище" заедно с 24 нови сгради към съществуващи учебни заведения.

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Счупили се три багера

Бившият кмет разказа историята на създаването на това училище, като отбеляза, че най-трудната задача била преди първата копка на школото, защото трябвало да се събори съществуващата стара сграда.

Три багера се счупили, а един от тях пред очите й.

"Пожелавам същата емоция и на г-н Терзиев, който продължава програмата за строителство на детски градини и училище. Идеята и инициативата беше на гражданите на инициативния комитет, на хората, които живеят в квартала", каза още Фандъкова. ОЩЕ: За първи път от 30 години: Отваря врати изцяло ново държавно училище в София (СНИМКИ)