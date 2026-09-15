"Влезте в класната стая с усмивка": Министър Вълчев към първокласниците и поздрав за новата учебна година

"Пожелавам Ви да влезете в класната стая с усмивка и да срещнете учители, които ще ви накарат да обикнете знанието и да почувствате училището си като втори дом. Пред Вас започва едно голямо приключение, търсете и откривайте – както знания, така и нови приятелства!". Така министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се обърна към най-малките, които на 15 септември за първи път ще прекрачат училищния праг.

В приветствието си той се обръща и към всички останали ученици с молба да бъдат любопитни.

"Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате", призовава още той.

Кое е истинското начало на учебната година?

В своето приветствие министърът отчита, че всяка нова учебна година започва с училищния звънец.

"Но истинското начало е в усилията на хилядите хора с една обща мисия – да дадат на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота. Защото именно в училище децата постепенно откриват себе си и света – учат се да задават въпроси, да търсят отговори, да защитават позицията си и да уважават другия. Да бъдат свободни в мисленето си и отговорни в действията си", пише още проф. Вълчев.

Образователните институции и училищата зад граница

Той се обръща и към учителите, родителите и честити първия учебен ден на детските градини, спортните образователни институции, частните училища и градини и стотиците български неделни училища зад граница.

"Поздравявам всички български образователни институции, в които всеки ден се създава знание и се гради бъдещето на нашите деца! Уверен съм, че заедно ще намерим верния път към новите предизвикателства на днешния и утрешния ден!", се казва още в приветствието на министъра. ОЩЕ: Колко хиляди първокласници ще чуят утре първия си звънец