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Космическата магистратура и извънземните възможности на България: Говори директорът на EnduroSat

15 септември 2026, 9:30 часа 320 прочитания 0 коментара
Снимка: EnduroSat
Космическата магистратура и извънземните възможности на България: Говори директорът на EnduroSat

"Мястото на България не е никак малко в световната космическа индустрия", заяви в сутрешния блок на БНТ техническият директор на EnduroSat Виктор Данчев. Той представлява една от малкото частни компании в България EnduroSat, която на почти всеки полет на рекета има множество изстреляни сателити. "Ние в момента глобално имаме около 400 клиенти и това е само една компания, която започна от едно таванско помещение и нула инфраструктура", каза още Данчев. 

Директорът на EnduroSat допълни, че възможностите пред страната ни са българските инженери и чрез тях имаме  голям шанс да излезем едни гърди напред.

Космическата магистратура

Данчев представи и магистърска програма по космическо инженерство, като уточни, че става въпрос за съвместен проект между Военноморското училище, Военновъздушното училище в Долна Митрополия и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

"EnduroSat спомага трите университета. Ние сме нещо като техен индустриален партньор", заяви Данчев. 

Той определи магистърската програма като доста различна от всичко друго, което съществува в България и света. "70% има истинска работа върху спътници. Тези хора, които завършват магистратурата изпитват какво е да сглобиш един сателит", обясни още Данчев. 

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По думите му условията за прием не са нищо повече от нормалните условия за подобен тип магистратура. "Не очакваме нищо космическо в началото. Очакваме кандидатите да имат знания по математика, физика, инженерни науки", добави още директорът на EnduroSat. ОЩЕ: Учени: Меркурий се свива с по-бързи темпове от очакваното

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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