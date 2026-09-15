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6-кратният световен шампион DJ RAFIK идва в София за DMC Bulgaria DJ Championship 2026

15 септември 2026, 10:23 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: DJ Rafik/Facebook
6-кратният световен шампион DJ RAFIK идва в София за DMC Bulgaria DJ Championship 2026

Едно от най-големите имена в световния turntablism идва в България. DJ RAFIK – 6-кратен световен шампион и DMC World Champion 2007 – ще бъде специален гост и член на официалното жури на DMC Bulgaria DJ Championship 2026, който ще се проведе на 3 октомври в бар Петък, София. Освен като част от журито, публиката ще има възможност да види RAFIK и зад пулта в специално кратко демонстративно изпълнение.

RAFIK е сред най-титулуваните състезателни DJ-и в историята. Освен световната титла на DMC през 2007 г., той печели редица световни отличия на ITF, включително ITF World Champion, ITF Scratching World Champion и ITF Team World Champion. Към тях се добавят множество национални и европейски титли и призови класирания на най-високо международно ниво.

Известен със своята изключителна техника, музикалност и експлозивно сценично присъствие, RAFIK превръща turntablism-а в истинско шоу. Неговият стил съчетава scratch, hip-hop mentality, bass music, прецизна селекция и техническо майсторство от световна класа.

Кариерата му го отвежда на сцени от Ню Йорк и Париж до Токио, Сидни и Москва. Като продуцент и remix артист RAFIK има издания за лейбъли като Fool’s Gold, Circus, Slow Roast, Ching Zeng и Crispy Crust и работи с артисти като DJ Craze, DJ Kentaro, Yuto и Drunken Masters.

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Снимка: Dj Rafik/Facebook

На DMC Bulgaria DJ Championship 2026 RAFIK ще застане от другата страна на състезателната сцена – като част от журито, което ще оценява българските DJ-и и ще определи шампионите, които получават път към световната DMC сцена.

Но вечерта няма да бъде само съдийство. RAFIK ще излезе и зад пулта за специално демонстративно изпълнение, в което българската публика ще може да види отблизо техниката, музикалността и turntablism майсторството, които са му донесли световните титли.

От световния шампионски подиум до журито на DMC Bulgaria – и обратно зад пулта за специално изпълнение. Един от най-титулуваните DJ шампиони в света идва в София.

Повече информация и билети ще откриете на официалния сайт на събитието.

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DMC Bulgaria DJ Championship DJ Rafik
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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