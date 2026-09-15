ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 15 септември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи много емоции на феновете на спорта във вторник, 15 септември. Голяма част от програма преобладава с футболните мачове от Елитната шампионска лига на Азия. Междувременно груповата фаза на Европейското първенство по волейбол навлиза в заключителните си етапи. В 19:00 часа пък ще бъде изтеглен жребият за новия турнир в българския футбол. Ето и всичко, което може да гледате в днешния ден:

Спорт днес, 15 септември:

12:55 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Теджън" - "Киото Санга" - Диема спорт 2

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Кашима Антлърс" - "Нюкасъл Джетс" - Диема спорт 3

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гамба" (Осака) - "Конг Ан Ханой" - Нова спорт

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, I етап - Евроспорт 1

15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор" - "Бурирам Юнайтед" - Диема спорт 3

16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Северна Македония - Португалия - Макс спорт 2

16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Аркадаг" - "Ал Мухарак" - Нова спорт

18:30 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Несебър" - Диема спорт

19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Аин" - "Ал Насър" - Диема спорт 3

19:00 Футбол: Купа на елита на БФС, жребий - Диема спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - Украйна - Макс спорт 2

19:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Дженоа" - "Сюдтирол" - Макс спорт 3

20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Нидерландия - Финландия - Макс спорт 1

20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Германия - Ринг

20:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Еспаньол" - Макс спорт 4

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Уест Хем" - "Фулъм" - Нова спорт

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Ливърпул" - "Тотнъм" - Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Ипсуич" - "Арсенал" - Диема спорт 3

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Рединг" - "Брентфорд" - Диема спорт

22:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Фиорентина" - "Пиза" - Макс спорт 3

22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Чехия - Италия - Ринг

22:30 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Реал" (Мадрид) - Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш, "Платенсе" - "Флуминензе" - Макс спорт 4

03:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/4-финал, реванш, "Сао Пауло" - "Бока Хуниорс" - Макс спорт 4

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