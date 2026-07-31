Църковен празник на 1 август: Какво се яде и се слага у дома за здраве и късмет

Утре, 1 август, православният календар чества Пренасянето на Светия кръст и почита паметта на Св. мчци 7 братя Макавеи. Този църковен празник бележи и началото на Успенския пост. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 1 август

Празникът е с византийски произход и е установен в Константинопол около IX век. Свързва се с традицията да се носи Господният кръст по градските улици за поклонение. Именно през август Византия често страдала от епидемии и други болести, свързани с летните жеги. За да защити града, светият кръст е бил пренасян от императорската съкровищница в църквата „Света София“, а след това е носен през града в шествие, за да благослови водите и да прогони злите духове.

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В православния календар 1 август е денят на възпоменание на светите мъченици Макавеи. Това са седем братя, майка им Соломония (или Саломея) и техният учител и наставник Елеазар, които са пострадали заради вярата си в Единия Бог в средата на втори век пр. н. е. Тяхното мъченичество е описано във Втора книга на Макавеите и те са сред малкото източнохристиянски светци от еврейски произход, почитани в християнството.

Събитията се развиват по време на жестокото преследване на евреите при управлението на елинистическия цар Антиох IV Епифан, владетел на Сирия от династията на Селевкидите (175–164 г. пр.н.е.). Антиох се стреми да наложи езическата гръцка религия и да забрани на евреите да спазват Мойсеевия закон. Елеазар е на над 90 години. Той е принуден да яде свинско месо, за да наруши публично Божия закон. Той отказва и съзнателно приема мъченичество, избирайки верността към Бога, за да служи за пример на младежите.

Скоро след екзекуцията на Елеазар, седемте братя, най-вероятно младежи, били доведени заедно с майка им. Те също били принудени да ядат забранената храна (свинско месо). Всеки брат решително отказал и смело приел мъченията и мъченическата смърт.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 1 август

Вярва се, че времето на този ден определя каква ще е есента, която ще последва. Обилна роса сутрин означава хубав ден. Ако няма роса, се очаква дъжд. Ако пчелите не прелитат над полето, ще има лошо време.

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Какво не бива да правите утре? Този ден не е предназначен за тежък физически труд; той трябва да бъде посветен на молитва, тишина и благодарност. Единственото изключение са пчеларите: на тях е позволено да работят за събиране на новата реколта мед.

Какво можете да правите утре? По стара традиция на този ден се благославят букети от лечебни билки и макови цветове, както и първият мед за годината. Тези букети се освещават в църквата и след това се слагат в дома и се пазят до следващата година, за да го предпазят от всичко лошо и негативно. Всеки в семейството трябва да изяде по една лъжица мед. Нашите предци са вярвали, че това ще донесе здраве и щастие в дома.

1 август е първият ден от Богородичния пост. От този ден се забранява консумацията на мляко, яйца и месо до празника Успение Богородично, който всяка година се пада на 15 август.

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