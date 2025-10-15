В Испания ни попиляха: Още една фиеста за „Рекордите на Гинес“, тимът на Де Ла Фуенте смаза слабия си противник

Водещите медии в Мадрид нарекоха „фиеста“ победата с 4:0 на испанския национален отбор срещу България в световните квалификации. „Трикольорите“ бяха определени като „слаб противник“, който трудно е можел да се противопостави на фаворита.

Най-големият мадридски спортен вестник Марка излезе със заглавие относно снощния двубой във Валядолид: „Още една национална фиеста на Испания, която е за рекордите на Гинес“.

Медиите в Испания се подиграха на националния отбор на България

ABC написа: „Испания помете България с два гола на Мерино и почти си осигури участие на Световното първенство, изравнявайки рекорда си без загуба“, докато Ел Паис коментира: „Отборът на Луис де ла Фуенте смаза слабия си съперник, който можеше само да се опита да устои на лавината“.

Испанският отбор е с 29 последователни срещи без допуснато поражение. Това е изравнен рекорд в историята, поставен от тима на Испания в периода 2010-2013 година.

Микел Мерино реализира два гола за иберийците, а автогол на Атанас Чернев и попадение от дузпа на Микел Оярсабал оформиха крайния резултат на стадион „Хосе Сория“.

Другият водещ столичен спортен всекидневник АС също отбеляза категоричния успех на испанците: „Беше добра вечер, а феновете във Валядолид искаха голове и Испания им ги даде“. Мадридският Ел Мундо оцени „красивия танц на Педри, който остави Испания на прага на Световното първенство“.

Местното издание Норте де Кастия във Валядолид пише: „Педри поведе отбора, а Мерино отбеляза в мач за рекордите на Испания“.

