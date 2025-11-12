В Полша си харесаха двама от българите титуляри в Левски

Двама български футболисти на Левски, които са с основна роля в тима на Хулио Веласкес, представляват интерес за полския шампион Лех Познан. Става въпрос за вратаря Светослав Вуцов и за крилото Марин Петков, които са били наблюдавани от скаути на Лех Познан по време на дербито срещу ЦСКА. Пратениците на полския тим основно са се фокусирали върху представянето на Вуцов, тъй като им трябва нов вратар.

Лех Познан прати скаути за Светослав Вуцов и Марин Петков

Шампионът на Полша иска да засили конкуренцията на вратарския пост, където твърд титуляр е Бартош Мрожек. От Лех обаче са забелязали силните изяви на Светослав Вуцов и затова са изпратили свои скаути, за да се убедят от първо лице в неговите качества. Марин Петков също е в полезрението на поляците, но трябва да се признае, че в дербито срещу ЦСКА капитанът на Левски не изигра добър мач.

Още: Разкриха какво е казал Наско Сираков на трибуните след загубата на Левски от ЦСКА

Светослав Вуцов нямаше особено работа в дербито с ЦСКА, освен в края на първото полувреме, когато изби опасен удар на съперника в корнер. При гола на Джеймс Eто'о пък Вуцов нямаше какво да направи, тъй като ударът на полузащитника на ЦСКА бе много силен. Вина за попадението носи основно Майкон, който изпусна Йоанис Питас да се измъкне лесно по десния фланг, откъдето се разви атаката на "армейците".

Още: "Левски може би очакваше ЦСКА да му направи шпалир. На "Герена" много дълго надуваха балона и това ги подведе"