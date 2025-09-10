В последния момент: От ЦСКА отправили обидно ниска оферта за футболист от Първа лига

Българският гранд ЦСКА отправил обидно ниска оферта за футболиста на Ботев Пловдив Константинос Балоянис. Това разкри финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов. Той сподели пред медиите, че от ЦСКА са ги потърсили два дни преди затварянето на летния трансферен прозорец у нас, предлагайки около 1/4 от реалната цена на левия бек. Именно заради това и Филипов отказал предложението на "червените".

ЦСКА поискал да купи Балоянис от Ботев Пловдив на безценица

"Заварихме в отбора четирима души: Никола Илиев, Николай Минков, Ивайло Видев и Константинос Балоянис. Имахме предложение от ЦСКА за Балоянис два дни преди затваряне на трансферния прозорец. Около 1/4 от реалната цена, офертата беше ниска, отказах я", сподели Илиян Филипов на пресконференция, на която разясни и причината за напускането на Ивелин Попов - искал гаранции, че ще бъде твърд титуляр до края на сезона.

"Имаме нужда от пари, но предпочетохме да си остане в Ботев и да даде всичко от себе си до края на своя договор - 30 юни. Целта е оставане в "А" група, а догодина да надградим и да се борим за Европа", добави още Илиян Филипов. Ботев Пловдив рискува да изпусне Балоянис без трансферна сума през следващото лято, като от 1-ви януари той ще бъде свободен да подпише предварителен договор с друг клуб.

