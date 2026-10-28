Важна промяна от ЦСКА около билетите за историческото завръщане на "Армията"

ЦСКА удължи и през днешния ден срока за закупуване на билети за завръщането на стадион "Българска армия" с предимство за притежателите на абонаментни карти от миналия сезон. Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига срещу Славия ще се проведе в събота от 19:30 часа. След изтичането на срока за абонатите ще започне свободната продажба на билети за притежателите на фен карти на ЦСКА.

Ето какво написаха "червените":

"Армейци,

Преди всичко искаме да ви благодарим за огромния интерес към двубоя, с който ще ознаменуваме завръщането в нашия исторически дом – „Българска армия“. За пореден път доказвате изключителната си любов и отдаденост към ЦСКА, която е движещата сила за всичко, което правим.

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Ще подчертаем отново, че ускорихме максимално сроковете за организиране на първия официален мач на „Армията“ – поради огромното ни желание да ви посрещнем на нашия стадион възможно най-скоро. Направихме го с ясното съзнание, че има системи и функционалности, които все още не са активни или не работят по оптимален начин. Отново ви призоваваме за търпение и разбиране в името на общата ни кауза!

Във връзка с възникналите технически проблеми с продажбата на билети чрез портала tickets.cska.bg за двубоя със Славия на 31 октомври (19:30 ч.) за част от картодържателите на ЦСКА (за сезон 2025/2026 г.), информираме, че удължаваме и през днешния ден срока, през който ще могат да се възползват от тяхното предимство. След това ще активираме и свободната продажба на билети за притежателите на фен карти на ЦСКА.

Сигнализираме, че част от причините за възникналите технически проблеми са свързани и с опитите за злоупотреба.

В тази връзка информираме, че установените извършители ще бъдат санкционирани.

САМО ЦСКА!“, написаха от клуба.

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