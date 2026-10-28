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Влакова катастрофа в Испания, има множество ранени и загинали (ВИДЕА)

28 октомври 2026, 11:43 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Влакова катастрофа в Испания, има множество ранени и загинали (ВИДЕА)

Два пътнически влака са се сблъскали тази сутрин в района на гара Урда в провинция Толедо, съобщиха испанските спешни служби. Два вагона са дерайлирали. Сблъсъкът между двата влака е станал в 8:54 часа местно време. Кметът на град Урда Мануел Галанс заяви, че има загинали и ранени пътници. Загинали са най-малко 46 души, а десетки други са ранени, съобщават испански медии. Броят на загиналите може да нарасне.

Медиите в Испания съобщават, че са се сблъскали два високоскоростни влака, които пътували в една и съща посока и единият от тях блъснал задната част на другия, при което са дерайлирали два вагона.

Движението на влаковете между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено.

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Железопътният оператор „Адиф“ съобщи, че инцидентът е станал между влак на компанията „Ренфе“ и друг влак – на компанията „Ирио“, която обслужва линията Мадрид – Севиля.  

Говорител на испанските служби за спешна помощ съобщи, че „в момента се мобилизират всички налични ресурси“, включително „няколко пожарни екипа, три хеликоптера и два мобилни екипа за интензивно лечение“.

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Испания влакова катастрофа
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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