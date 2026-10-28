Влакова катастрофа в Испания, има множество ранени и загинали (ВИДЕА)

Два пътнически влака са се сблъскали тази сутрин в района на гара Урда в провинция Толедо, съобщиха испанските спешни служби. Два вагона са дерайлирали. Сблъсъкът между двата влака е станал в 8:54 часа местно време. Кметът на град Урда Мануел Галанс заяви, че има загинали и ранени пътници. Загинали са най-малко 46 души, а десетки други са ранени, съобщават испански медии. Броят на загиналите може да нарасне.
⚡️ BREAKING: Two high-speed trains collide in Spain — dozens reported dead Footage from the scene shows train carriages that have derailed. The accident occurred this morning. According to some reports, at least 39 people have been killed, but the death toll varies across sources. The exact number of fatalities remains unclear. Train services on the Madrid–Andalusia AVE high-speed rail line have been suspended in both directions.— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026
Медиите в Испания съобщават, че са се сблъскали два високоскоростни влака, които пътували в една и съща посока и единият от тях блъснал задната част на другия, при което са дерайлирали два вагона.
WATCH: Horrifying footage shows train car apparently torn in half after collision between Los Yébenes and Urda in Toledo, Spain; at least 179 injured https://t.co/gY1zpqWSWh— Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026
Движението на влаковете между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено.
Железопътният оператор „Адиф“ съобщи, че инцидентът е станал между влак на компанията „Ренфе“ и друг влак – на компанията „Ирио“, която обслужва линията Мадрид – Севиля.
Говорител на испанските служби за спешна помощ съобщи, че „в момента се мобилизират всички налични ресурси“, включително „няколко пожарни екипа, три хеликоптера и два мобилни екипа за интензивно лечение“.