Изненадваща раздяла в ЦСКА дни преди завръщането на "Армията"

Остават броени дни до дългоочакваното завръщане на ЦСКА на стадион "Българска Армия". След години домакинства на Националния стадион "Васил Левски", "червените" отново ще играят в своя дом, който бе реконстуиран. Официалното му откриване ще бъде на 31 октомври в двубоя от Първа лига срещу Славия. Но дни преди завръщането на "Армията" стана ясно, че член от клуба няма да дочака този момент.

Раздяла в ЦСКА

Според медиите у нас и информация на "Тема Спорт", шефовете са прибегнали до раздяла в началото на седмицата. Изданието пише, че главният лекар Мариян Добрев е бил освободен от поста си. До раздялата се е стигнало след натрупано недоволство от работата на специалиста. Според източници, запознати със ситуацията, през последните месеци са били допуснати няколко неточни медицински оценки за здравословното състояние на играчи. Случаят с Лео Перейра последната седмица и бил ключов за решението.

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Така Добрев напуска клуба по-малко от година след назначаването си. Специалистът има богат опит във футбола и спорта, като в професионалната му кариера е работил в Левски, ЦСКА 1948, Локомотив София, Хебър Пазарджик, както и с юношеските национални отбори на България. Към този момент новината за раздялата все още не е потвърдена и не е ясно кой заеме поста на Мариян Добрев начело на медицинския щаб на първия тим.

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