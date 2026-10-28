Васил Гюров: Младежки конкурс за нова песен отваря път към международната сцена

Група или изпълнител, отличени в четвъртото издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, вече ще имат възможност автоматично да участват в селекцията конкурса „Музикални сезони“, организиран от МУЗИКАУТОР и Българското национално радио (БНР). По този начин младите музиканти, които създават авторска музика, ще имат възможност за изява и на международната сцена. Това заяви в предаването „Преди всички“ по БНР Васил Гюров, заместник-председател на Управителния съвет на сдружението.

Наградният фонд на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН е размер на близо 4 000 евро, наред с допълнителни специални награди и професионални възможности за отличените участници. „Целта е да разширим възможностите по всякакви начини, за да знае един млад музикант, че има пред себе си всички перспективи. Това предполага, че би бил много по-мотивиран да се усъвършенства в тази насока“, категоричен е той.

Потенциалът на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН се разгръща чрез дългосрочните партньорства с Българското национално радио (БНР), Българската национална телевизия (БНТ), Българската музикална асоциация (БМА), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Фондация „Рок Академия“ и Превантивно-информационният център по проблемите на зависимостите към Столична община.

Чрез медийното партньорство на МУЗИКАУТОР с БНР в рубриката „Без резервация“ в предаването „Музикален спектър“ вече няколко месеца се представят млади групи и изпълнители, отличени в МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН.

„По всякакъв начин се стремим да даваме гласност на това, което правят младите“, категоричен е Гюров и допълва, че интересът към музикалната надпревара става все по-голям. Само в предходното издание заявилите участие са 90 групи и изпълнители от 22 града в България. Целта е да се продължи традицията за насърчаване на изявата на талантливите творци.

Медиен партньор на четвъртото издание на инициативата е и Българската национална телевизия, която ще отрази трите фестивални дни, като представи младите автори и историите, вдъхновили музиката, която създават.

Отличените в рамките на конкурса музиканти ще имат възможност да реализират видеоклипове със съдействието на студенти на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Съвместната инициатива на МУЗИКАУТОР и Академията – Talent Hub, отваря пространство, в което младите автори, изпълнители и студентски екипи могат да обменят идеи и да създават аудиовизуални продукти в реална професионална среда.

Четвъртото издание на музикалния фестивал, което се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, ще се състои от 18 до 20 ноември 2026 г. в Дома на културата „Средец“ в София. В рамките на тридневния форум избраните участници ще представят своите песни на живо пред публика и професионално жури.

Регламентът за участие е достъпен тук. Краен срок за подаване на кандидатури чрез тази форма е 1 ноември 2026 г.

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МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН предоставя възможност за професионална изява и представяне на авторски песни на млади творци от цяла България към по-широка публика в рамките на тридневен музикален фестивал в сърцето на столицата. Инициативата, възродена през 2024 г., се финансира от Културния фонд на МУЗИКАУТОР – институционална платформа за подкрепа на мащабни инициативи, свързани със създаването на българската авторска музика и развитието на културата и творчеството.

Надпреварата продължава традицията на емблематичния форум за млади автори, известен като „Малкия Орфей“, който от началото на 70-те до края на 90-те години на миналия век дава сцена на младите и прогресивни български творци. Днес неговата мисия продължава, за да подкрепя новото поколение български автори, като създава повече възможности за развитие и популяризиране на качествена авторска музика.