Любопитно:

Емблематичен български клуб претърпя пътен инцидент, няма пострадали

07 ноември 2025, 18:13 часа 188 прочитания 0 коментара

Отборът на Ботев Враца пристигна в София, където утре предстои гостуването на Локомотив в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

Ботев Враца попадна в лек пътен инцидент

В началото на пътуването тимът попадна в лек пътен инцидент на територията на Враца, което наложи смяна на автобуса и доведе до кратко забавяне на отпътуването към столицата.

Отборът на Ботев Враца пристигна в София, където утре предстои гостуването на Локомотив в среща от 15-ия кръг на Първа...

Posted by Botev Vratsa on Friday, November 7, 2025

„Важно е да подчертаем, че няма пострадали, а нанесените щети са само материални и незначителни. След осигуряване на резервен автобус, отборът продължи пътуването си и успешно пристигна в София“, съобщиха от Ботев Враца на своята страница в социалните мрежи.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: От кошмара Костадинов и "Господ е българин!" до историческа първа световна титла: Ренесансът на френския футбол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ботев Враца информация 2025
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес