Емблематичен български клуб претърпя пътен инцидент, няма пострадали

Отборът на Ботев Враца пристигна в София, където утре предстои гостуването на Локомотив в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

Ботев Враца попадна в лек пътен инцидент

В началото на пътуването тимът попадна в лек пътен инцидент на територията на Враца, което наложи смяна на автобуса и доведе до кратко забавяне на отпътуването към столицата.

Отборът на Ботев Враца пристигна в София, където утре предстои гостуването на Локомотив в среща от 15-ия кръг на Първа... Posted by Botev Vratsa on Friday, November 7, 2025

„Важно е да подчертаем, че няма пострадали, а нанесените щети са само материални и незначителни. След осигуряване на резервен автобус, отборът продължи пътуването си и успешно пристигна в София“, съобщиха от Ботев Враца на своята страница в социалните мрежи.

ОЩЕ: От кошмара Костадинов и "Господ е българин!" до историческа първа световна титла: Ренесансът на френския футбол