Глупав червен картон помогна на Ботев Пловдив за победа №1 на "Колежа"! Резерва блести за "канарчетата"

Ботев Пловдив постигна важна победа с 2:1 над Добруджа в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Ивайло Михайлов изведе добричлии напред в резултата в 29-ата минута. След час игра появилият се от скамейката Димитър Митков възстанови паритета. Малко по-късно Ловрик си изкара глупав втори жълт картон за бавене на играта. В 74-тата Митков осъществи пълния обрат. Така Ботев записа успех №1 на "Колежа" за сезона и събра 17 точки на осмата позиция. Добруджа е на дъното с десет пункта.

Домакините влязоха по-добре в мача, но постепенно гостите се съвзеха. Антон Иванов и Око-Флекс се отчетоха с неточни изстрели. В 29-ата минута именно Иванов центрира към Леони, чийто удар с глава бе отразен от Славков. Топката обаче стигна до Михайлов, а таранът не сбърка за 0:1. Опитът на "канарчетата" да отговорят не се получи, а в 41-вата минута Силва изтърва добър шанс да удвои.

В края на полувремето се разви интересна ситуация. Иванов удари с лакът Йорданов, заради което от носа на футболиста на Ботев потече кръв. Пострадалият реагира срещу съдията и бе декориран в жълто. Иванов излезе "чист". След почивката момчетата на Иван Цветанов вдигнаха темпото. Натискът им даде резултат в 62-рата минута, когато тъкмо влезлият от скамейката Митков засече центриране по земя за 1:1.

180 секунди по-късно Ловрик си изкара невероятно глупав втори жълт картон за бавене на играта, докато напускаше терена заради заявена смяна. Добруджа остана с 10 души. Четвърт час преди да изтече редовното време Митков осъществи пълен обрат с гол от близко разстояние. До последния съдийски сигнал "жълто-черните" удържаха преднината си.

