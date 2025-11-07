"Херо е бил винаги близо до нас": Временният треньор на Ботев Пловдив обяви бъдещето си след идването на Димитров

Временният старши треньор на Ботев Пловдив - Иван Цветанов, даде своето мнение след успеха на "канарчетата" срещу Добруджа. Той говори за отношенията си с бъдещия треньор на тима Димитър Димитров - Херо в последните дни. Трите хикса разкри, че Димитров е близо до "жълто-черните", откакто е приел предложението да поеме отбора. Това бе последен мач за Цветанов като наставник, а скоро ще се завърне към длъжността си на директор на школата.

Иван Цветанов за Херо

„Не беше лесен мач, защото ние си го направихме така. Започнахме добре, но при един тъч не скъсихме, получи се гола, увиснаха ни носовете, нищо не се получаваше, добре че свърши полувремето. На почивката си казахме няколко приказки в съблекалнята на обикновен тон“, започна Цветанов след успеха на Ботев над Добруджа.

„Херо е бил винаги близо до нас, откакто прие да бъде след време треньор на този отбор. Това беше последният ми мач, радвам се, че момчетата го изиграха и за мен и мога да се поздравя с успех в края на тази моя авантюра“, каза още Трите Хикса.

„Надявам се с пристигането на опитния специалист Димитър Димитров - Херо отборът да трупа победи и да е по-напред в класирането. Моето бъдеще? Оставам си директор на школата засега“, завърши Иван Цветанов.

ОЩЕ: От кошмара Костадинов и "Господ е българин!" до историческа първа световна титла: Ренесансът на френския футбол