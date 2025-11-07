ЦСКА го махна, а той победи "армейците" в дебюта за новия си тим Миньор Перник

Миньор Перник победи дублиращия отбор на ЦСКА с 1:0 като гост в първа среща от 15-ия кръг на Втора лига. Двубоят бе дебют начело на Миньор за новия старши треньор на тима Владимир Манчев, който за последно преди това водеше именно дубъла на ЦСКА. С успеха на стадиона в столичния квартал Драгалевци перничани събраха 17 точки и заемат 8-о място във временното класиране. ЦСКА ІІ остава пети с 24 точки.

В 23-ата минута гостите успяха да открият резултата след центриране от ляво и точен изстрел на Преслав Йорданов. До края на полувремето удари на Чорбаджийски и Папазов бяха отразени от вратаря на гостите. През втората част ЦСКА тотално надигра съперника и създаде доста изгодни положения, но късметът и добрите прояви на вратаря Гошев позволиха на Миньор да си тръгне с трите точки.

"Победата е по-специална от гледна точка на това, че допреди един месец бях от другата страна. Имам много голям сантимент към тези момчета, познавам ги много добре. Поздравявам моите футболисти, че за краткото време, в което работихме, успяха да вникнат в това, което им казахме, и го направиха по блестящ начин.

Ние имаме доста опитни играчи, на които не им трябват много обяснения, за да вникнат в нещата. Знам възможностите на състезателите на ЦСКА, знам и тяхната психика. За нас беше важно да бъдем компактни и да не им даваме възможност да създават ситуации. Накрая натиснаха, но и късметът беше на наша страна.

Не може да има примиреност, когато играят Левски и ЦСКА. Ситуацията не е толкова тежка. Познавам много добре Христо Янев. Пожелавам успех на него и на отбора утре. Сигурен съм, че отборът ще покаже едно много добре лице", каза Манчев. В следващия си двубой ЦСКА II приема Локомотив (Горна Оряховица) на 23 ноември (неделя) от 14:30 ч.