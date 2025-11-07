При завръщането на Кабаков: Септември разби Спартак Варна, Хаджиевски се ядоса

Септември София разгроми Спартак Варна с 4:1 като гост в първи двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Виктор Очаи откри резултата в 39-ата минута. До почивката Николас Фонтейн удвои преднината на столичани. След час игра Бернардо Коуто намали изоставането на "соколите", но малко по-късно Али Аруна върна преднината от два гола на Септември. В добавеното време Фонтейн оформи крайния резултат. Това бе първи мач в елита за главния съдия Георги Кабаков, който временно не получаваше наряди заради допусната грешка.

Септември с гръмка победа над Спартак

С успеха тимът на новия старши треньор Славко Матич, който все още не води отбора, събра 14 точки в актива си на 13-ата позиция във временното класиране. Спартак Варна е девети с 16 пункта. След срещата старши треньорът на "соколите" Гьоко Хаджиевски не сдържа гнева си.

„Очевидно днес не бяхме същия отбор като в последните мачове. Всички мачове срещу по-силни противници играхме по-добре, бяхме по-свежи, имаше бързина и динамика в действията ни. Сега не можахме да вземем контрола на мача, не знам дали се уморихме, или друго. Нямахме проблеми в тренировъчния процес. Не мога да си обясня как допуснахме първите два гола. Първия гол падна при корнер, вторият бързо след това. На полувремето бях много сърдит, не можех да повярвам, че бяхме толкова слаби. Второто полувреме започнахме по-енергично, намалихме до 1:2, но след това вместо да стане 2:2, стана 1:3", не скри Хаджиевски.

„Предупредих ги, казах да играем зона, но показахме наивност. Футболът не е само търчане и бягане, трябва да четеш играта, трябва да имаш характер. Наивно допуснат гол. Това е Спартак, хората трябва да виждат повече от нас и ще направим всичко от себе си да си върнем добрата форма“, каза още наставникът на Спартак Варна.

„Смея да твърдя, че имаме много разнообразни и креативни играчи в предни позиции. С течение на мачовете не успяваха да се възползват от ситуациите в тези мачове. Бертран Фурие излиза на пиедестал след толкова голове, които вкара, но един отбор участва и в двете фази. Предполагам, че след прекъсването Славко Матич ще застане начело на отбора. Той и сега е начело, но аз водя мачовете, защото той нямаше нужната документация. В най-скоро време и това ще се случи. Срещу Лудогорец той ще е на тъчлинията“, гласеше част от коментара на временния наставник на Септември Младен Стоев.

