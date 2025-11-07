Любопитно:

Кюстендилеца изнесе емоционална реч на играчите на ЦСКА преди дербито с Левски (ВИДЕО)

07 ноември 2025, 19:35 часа 261 прочитания 0 коментара

Фенове на ЦСКА подкрепиха отбора на Христо Янев преди утрешното дерби срещу Левски от 15-ия кръг на Първа лига. Привържениците на "армейците" надъхаха с песни и скандирания футболистите в началото на днешната тренировка на клубната база в Панчарево.

Фенове на ЦСКА надъхаха играчи за Вечното дерби

Лидерът на организираните фенове Иван Велчев държа кратка реч пред играчи и треньори. „ЦСКА е силен, когато е обединен! Когато сме заедно, като един юмрук. Трябва да дадете всичко от себе си и да се биете за тази емблема, която носите на гърдите, защото тази емблема за нас е свещена!“, заяви Велчев.

Пас към миналото

Двубоят е от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". От 10:00 ч. в утрешния ден ще работят две билетни каси за "армейските" привърженици - в официалния фен магазин, както и в мобилния, който ще е разположен пред централния паркинг на стадион "Българска армия".

Джем Юмеров
