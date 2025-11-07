"Не ме е настъпил в рейса, че да ми се извинява!": Орела не спести критики за чутовна издънка на свой играч

Старши треньорът на Добруджа – Атанас Атанасов, даде своето мнение след поражението на тима си от Ботев Пловдив в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът не скри яда си към действията на Ди Матео Ловрич, които определи като "глупост". Орела е попитал футболиста какво печели, оправяйки чорапите си десет секунди. Хърватинът е помолил за извинение в съблекалнята, на което Атанасов отговори с: "Не е да си ме настъпил в рейса и да ми се извиняваш!".

Атанасов е бесен на Ловрич

„За пореден път се бием сами. Да, сбъркахме, имаше обратен тъч, но имаше после и други грешки. Получихме гол, но имаше време след това. Тази глупост на Ди Матео не знам с каква глупост граничи. Питах го какво печели, като си оправя чорапите 10 секунди. Ние не искахме да бавим времето, защото търсехме победа. Ботев не ни е надиграл, защото ние и с 10 човека имахме положения и можехме да изравним. Влагаме се, но идва нещо елементарно и проваля мача“, започна Атанасов след загубата на Добруджа от Ботев Пловдив.

„Той се извинява в съблекалнята, че сбърка. Това не топли никой, не е да си ме настъпил в рейса и да ми се извиняваш. Това не може да се прави от професионален футболист, още повече чужденец. Ние не искаме да бавим играта, искаме да играем футбол. Точките са ни важни, но трябва да ги вземаме така, както искам аз“, каза той за Ловрич.

„При всички положения, в предния мач срещу Спартак Варна стояхме така. Бяхме ги разучили и им се противопоставяме. Особено първото полувреме се представихме силно, но играхме добре и второто полувреме, докато не дойде голът и червеният картон. За червения картон какво да коментирам повече“, завърши треньорът на Добруджа.

