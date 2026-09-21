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Пшеницата не поскъпва, а разходите ни са с до 50% по-високи. Зърнарите казаха ще има ли ръст в цената на хляба

21 септември 2026, 8:43 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пшеницата не поскъпва, а разходите ни са с до 50% по-високи. Зърнарите казаха ще има ли ръст в цената на хляба

Каква е реколтата и има ли увеличение в цената на пшеницата. Как повишението на горивата се отразява на дейността на зърнопроизводителите и ще повлияят ли тези процеси на стойността на хляба? В пловдивското село Борец зърнопроизводители вече прибират реколтата. Добивите от пшеница са по-добри спрямо миналата година, но цената остава без съществена промяна. Още: "Хлябът от ежедневна храна се превръща в труднодостъпна храна за голяма част от хората"

Цената на пшеницата и ще има ли ръст в цената на хляба?

Снимка: БГНЕС

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В момента пшеницата се продава между 160 и 180 евро на тон в зависимост от качеството, докато през миналата година цената е била по-висока.

„В зависимост от качествата, пшеницата миналата година варираше от 320 лева на тон, до до 360-370 е максимум, което е стигал пшеницата на тон. А сега в момента е 160-180 евро на тон, в зависимост от хлебопекарните качества. Тоест цената е една и съща“, обясни Людмил Работов, член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Годишното производство на пшеница в България е между 5 и 7 милиона тона, докато вътрешното потребление е значително по-малко. „Няма как това нещо да се преработи и да остане в държавата. Потреблението е най-много милион и половина. Като тук потреблението не става просто за хляб, има и за животни.“

Произведеното количество се използва и за индустрията и семепроизводството, а излишъкът се изнася основно към европейския пазар и близки африкански държави.

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На фона на непроменената цена на пшеницата обаче производителите отчитат сериозно увеличение на разходите си. Според тях цените на препаратите за растителна защита, горивата и торовете са се увеличили с до 50%.

„Цената на продукцията, от които се правя хляб, т.е. пшеницата от 10 години е една и съща. Така че сравнена по отношение на хляба няма как да се промени. Тя е константа, със съжаление. А разходите, които правим, са двойни. Т.е. препаратите за растителна защита, горивата, торовете, всичко това нещо е с 30-40% до 50% увеличение. Няма как да не сме на загуба.“

Според зърнопроизводителите увеличението на разходите няма как да бъде компенсирано единствено с по-високи добиви. Зърнопроизводителите определят като недостатъчна и предвидената държавна помощ от 44 евроцента за литър газьол, но настояват средствата да бъдат изплатени бързо, за да могат да покрият част от разходите си при есенната сеитба.

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Хляб Пшеница Зърнопроизводители цена на хляба
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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