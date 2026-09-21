Kaufland организира 3 фен срещи с DARA в Бургас, Велико Търново и София

Победителката на Евровизия ще се срещне със свои фенове в началото на октомври

600 двойни безплатни билета за среща с DARA ще могат да спечелят притежателите на Kaufland Card XTRA. Срещите ще се проведат в началото на октомври в хипермаркетите на веригата в Бургас, Велико Търново и София. Поради големия интерес, достъпът до събитията ще бъде ограничен.

Билети могат да бъдат спечелени чрез активиране на eдин от трите специални купона за 100 точки в Kaufland Card XTRA в периода от 17 до 22 септември*. За всяка фен среща ще бъдат раздадени по 200 двойни билета.

Печелившите ще имат възможност да се срещнат лично с DARA и да получат автограф на място. За всеки от трите града ще има отделен купон с наименование „Участвай за Meet & Greet среща с DARA“, последван от името на съответния град. Активирането на един купон изисква използването на 100 точки, събрани с Kaufland Card XTRA. Всяко евро при пазаруване в Kaufland носи 1 точка.

Срещите с фенове ще се проведат последователно:

05 октомври – Kaufland Бургас

06 октомври – Kaufland Велико Търново

08 октомври – Kaufland София - Малинова долина

Печелившите ще получат своите електронни билети с баркод по имейл. Баркодът трябва да бъде представен и сканиран при влизане на събитието и може да бъде използван само веднъж. Притежателят на билета и избраният от него придружител трябва да пристигнат заедно.

На място ще има и специален щанд с мърчандайз.

*Купонът трябва да остане активен до края на играта на 22 септември включително.