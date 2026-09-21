Рак на гърдата, белия дроб или дебелото черво: проф. Серкан Кескин гостува в София

Проф. д-р Серкан Кескин ще се срещне с пациенти, които търсят второ мнение за възможностите за онкологично лечение в чужбина.
След поставянето на онкологична диагноза често възникват въпроси, на които пациентите и техните близки търсят допълнителни отговори. Какви възможности за лечение съществуват? Подходяща ли е предложената терапия? Има ли други методи, които могат да бъдат обсъдени?
На 26-ти септември 2026 г. (събота) в София, по покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“, ще гостува проф. д-р Серкан Кескин, медицински онколог от болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул с над 20 години професионален опит.
При кои онкологични заболявания може да бъде полезна срещата?
Проф. д-р Серкан Кескин работи с пациенти с различни видове злокачествени заболявания, включително:
- Рак на гърдата
- Рак на белия дроб
- Рак на дебелото черво
- Рак на стомаха, панкреаса и хранопровода
- Рак на простатата
- Гинекологични онкологични заболявания
- Меланом
- Саркоми на меките тъкани
- Ендокринни тумори
- Редки и сложни онкологични заболявания
Срещите са подходящи както за пациенти, на които предстои избор на лечение, така и за хора, които вече провеждат терапия и желаят да обсъдят възможностите за следващите етапи.
Второ мнение при онкологично заболяване: какво може да се обсъди?
Лечението на рака зависи от множество фактори, сред които видът и стадият на заболяването, резултатите от патологичните и молекулярните изследвания, предходното лечение и общото състояние на пациента.
В зависимост от конкретния случай могат да бъдат обсъдени различни възможности за системно противотуморно лечение, включително химиотерапия, имунотерапия, таргетна терапия и комбинирани медикаментозни схеми.
Кой е проф. д-р Серкан Кескин?
Проф. д-р Серкан Кескин е медицински онколог и ръководител на Отделението по медицинска онкология в болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул.
Професионалните му интереси включват персонализираното лечение на онкологичните заболявания и съвременните системни противотуморни терапии. Той е автор и съавтор на десетки научни публикации в международни медицински издания.
Как да запишете час за среща с проф. д-р Серкан Кескин?
Информационни срещи с проф. д-р Серкан Кескин
26.09.26 г. (събота)
София
Осигурен преводач на български език
Участието е безплатно, с предварително записване
За информация и записване се свържете със Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ на телефон 0878 500 730.