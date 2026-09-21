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Рак на гърдата, белия дроб или дебелото черво: проф. Серкан Кескин гостува в София

21 септември 2026, 7:46 часа 950 прочитания 0 коментара
Снимка: Медикъл Караджъ
Рак на гърдата, белия дроб или дебелото черво: проф. Серкан Кескин гостува в София

Проф. д-р Серкан Кескин ще се срещне с пациенти, които търсят второ мнение за възможностите за онкологично лечение в чужбина.

След поставянето на онкологична диагноза често възникват въпроси, на които пациентите и техните близки търсят допълнителни отговори. Какви възможности за лечение съществуват? Подходяща ли е предложената терапия? Има ли други методи, които могат да бъдат обсъдени?

На 26-ти септември 2026 г. (събота) в София, по покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“, ще гостува проф. д-р Серкан Кескин, медицински онколог от болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул с над 20 години професионален опит.

При кои онкологични заболявания може да бъде полезна срещата?

Проф. д-р Серкан Кескин работи с пациенти с различни видове злокачествени заболявания, включително:

  • Рак на гърдата
  • Рак на белия дроб
  • Рак на дебелото черво
  • Рак на стомаха, панкреаса и хранопровода
  • Рак на простатата
  • Гинекологични онкологични заболявания
  • Меланом
  • Саркоми на меките тъкани
  • Ендокринни тумори
  • Редки и сложни онкологични заболявания

Срещите са подходящи както за пациенти, на които предстои избор на лечение, така и за хора, които вече провеждат терапия и желаят да обсъдят възможностите за следващите етапи.

Второ мнение при онкологично заболяване: какво може да се обсъди?

Лечението на рака зависи от множество фактори, сред които видът и стадият на заболяването, резултатите от патологичните и молекулярните изследвания, предходното лечение и общото състояние на пациента.

В зависимост от конкретния случай могат да бъдат обсъдени различни възможности за системно противотуморно лечение, включително химиотерапия, имунотерапия, таргетна терапия и комбинирани медикаментозни схеми.

Кой е проф. д-р Серкан Кескин?

Проф. д-р Серкан Кескин е медицински онколог и ръководител на Отделението по медицинска онкология в болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул.

Професионалните му интереси включват персонализираното лечение на онкологичните заболявания и съвременните системни противотуморни терапии. Той е автор и съавтор на десетки научни публикации в международни медицински издания.

Как да запишете час за среща с проф. д-р Серкан Кескин?

Информационни срещи с проф. д-р Серкан Кескин

26.09.26 г. (събота)

София

Осигурен преводач на български език

Участието е безплатно, с предварително записване

За информация и записване се свържете със Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ на телефон 0878 500 730.

 

Медикъл Караджъ
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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