Тръмп и Зеленски разговаряха по телефона: Какво са обсъждали?

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп в неделя, че ще се срещнат тази седмица в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщава Axios. Изданието съобщи, че тази среща се провежда на фона на усилията на Белия дом да посредничи за споразумение между Русия и Украйна за взаимни мерки за деескалация на конфликта и възобновяване на преговорите, както и на фона на ескалация на военните действия между двете страни, наблюдавана през последните дни.

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Главният преговарящ на Зеленски и ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна, Рустем Умеров, заяви пред изданието, че през последните дни е работил с представители на Белия дом, за да организира среща, която се очаква да се проведе във вторник, 22 септември.

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В статията се отбелязва, че срещата се случва само дни след като Тръмп подписа закон за санкции срещу Русия и одобри най-голямата оръжейна сделка между САЩ и Украйна, откакто встъпи в длъжност – две стъпки, за които Украйна настоява от месеци. „Това беше важен разговор и обсъдихме много въпроси. Договорихме се да се срещнем в Ню Йорк и тази среща може да промени много. Сега има дипломатически импулс“, написа Зеленски в социалните мрежи.

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Зеленски заяви, че Украйна е готова да „предприеме наистина сериозни мерки“, за да постигне споразумение с Русия за деескалация на конфликта. Източник, запознат с разговора, съобщи, че Тръмп многократно е поискал от Зеленски да спре атаките срещу руските петролни рафинерии. Тези удари водят до покачване на световните цени на дизеловото гориво. „Думата „дизел“ беше спомената многократно по време на разговора“, отбеляза източникът.

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Умеров отбеляза, че е постигнат значителен напредък в преговорите. „В частност, броят на пречките е намален от десетки до по същество един или два ключови въпроса, които остават предмет на преговори. Това е положителна тенденция. САЩ са изключително фокусирани върху прекратяването на войната в Украйна. САЩ разбират ситуацията на бойното поле и ясно показват на всички, че тази ужасна война трябва да приключи“, каза той.

Съединените щати, Украйна и Русия

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа законопроект за санкции срещу Русия , известен като законопроекта на покойния сенатор Линдзи Греъм. Документът предвижда санкции срещу висшето ръководство на Русия, руските олигарси и техните семейства, компании в банковия и енергийния сектор, както и срещу кораби от така наречения „сенчест флот“ на Русия. Санкциите ще засегнат и купувачите на руски петрол и газ. Тръмп получава механизъм за налагане на тарифи до 100% върху стоки от определени трети страни, купуващи петрол от Русия.

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Зеленски благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за подписването на законопроекта „Линдзи Греъм“ , който налага санкции срещу Русия. Освен това, украинският президент изрази благодарност към всички сенатори и членове на Камарата на представителите, които подкрепиха пакета санкции. Той отбеляза, че най-добрият начин да се почете паметта на Линдзи Греъм би било пълното и бързо прилагане на разпоредбите на това законодателство. Зеленски подчерта, че мирът идва чрез сила, спокойствието идва със сигурността, а най-добрата гаранция за сигурност е решителността.