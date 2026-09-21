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Димитър Стоянов от BIRD разкри имена на нови депутати около поръчките за мантинелите

21 септември 2026, 8:07 часа 1618 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Димитър Стоянов от BIRD разкри имена на нови депутати около поръчките за мантинелите

Ние сме валидирали свързаността между посланика в ОАЕ и неговия баща с политически лица от различни партии, и фирмите, които участват в обществените поръчки за мантинелите. Това каза журналистът Димитър Стоянов от разследващия сайт BIRD в ефира на Нова телевизия относно разкритията за парите за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. Попитан кои са тези политици, свързан с фирмите за мантинелите, той спомена имената на Антон Йорданов Адамов и Станислав Георгиев Иванов.

Антон Адамов беше депутат от "Има такъв народ" (ИТН) в 45-то Народно събрание, а Станислав Иванов е депутат от ГЕРБ-СДС.

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По думите на Стоянов това не е изненада. "У нас има своеобразен монопол. Този пазар е запазен за определени компании, които получават тези обществени поръчки", обясни той.

Мантинелите са само щрих

По думите му тази схема е далеч отвъд поставянето на мантинели. Той припомни казуса с магистралите и парите в сакове, които бяха платени за изграждането на лотове на магистрала "Хемус", а те дори не са били отчуждени. "Тези пари вероятно са послужили за купуването на избори", каза разследващият журналист - ОЩЕ: Има обвиняеми по делото за парите за АМ "Хемус"

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„Ако вие имате милиони в сметката си, трябва да заявите предварително, че искате да ги изтеглите. А те са изтеглени без проблем и всичко това се представя за някаква нормална търговска практика“, добави той.

Попитан с парите от тези сакове ли е купен самолет, с който се е возил лидерът на ДПС Делян Пеевски, той отговори, че за това само може да се предполага и те работят активно по тази тема.

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Председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев заяви, че компаниите в сектора са се развили значително, изградили са собствени производствени мощности и са увеличили капацитета си. Той постави под въпрос и нивото на цените и качеството на изпълнението. „Първо, цените са много завишени. Второ, качеството не може да се каже, че е на нужната висота“, заяви експертът. 

Според Ишев нормативната рамка за ограничителните системи е съществена част от проблема. Той твърди, че изискванията са разработени основно около стоманените системи, докато за бетонните решения липсват аналогични подробни спецификации. „Има цял проект за стоманени ограничителни системи - с подробности, с дебелини, с разстояния, с милиметри, с всичко. И на едно място само е писано, че може да има и стоманени, или бетонни“, обясни Ишев.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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