И от Иран има натиск да няма "безкрайна война": Проф. Чуков за перспективите за мир

САЩ са главните виновници за войната в Иран, но секретарят на Съвета за сигурност на Иран Мохсен Резаи и председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф предупредиха и крайните крила на Корпуса на революционната гвардия в Иран, че войната с американците не може, не трябва и няма да се превърне в безкраен конфликт. Това заяви арабистът проф. Владимир Чуков пред bTV. Според него, предстоят важни срещи в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН - израелският премиер Бенямин Нетаняху също ще е там, и то като реши да съкрати срещата си с милиардера Илон Мъск. Тази седмица ще се види накъде вървят нещата, смята Чуков.

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Арабистът посочи, че е голям проблем, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция всъщност няма единно командване. Той прогнозира, че по-скоро крайната фракция в корпуса ще надделят пак над силите, водени от иранския президент Масуд Пезешкиан и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф и ще има провал на усилията да се тръгне по пътя на по-устойчив мир.

Отделно Чуков предупреди и, че хутите се мъчат да превърнат стратегическия остров Маюн (Перим или Барим) в крепост, подобно на остров Харг в Ормузкия проток. Маюн се намира в протока Баб ел-Мандеб между Червено море и Аденския залив.

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