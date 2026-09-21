"Имаме 3 пъти по-малко от нужното": 76% от медицинските сестри са над 45-годишни

В България има критичен недостиг на медицински сестри, който се задълбочава, а над 3/4 от работещите в професията вече са на възраст над 45 години. На този фон Бургас отчита все по-голям интерес към специалността, която от 2025 г. е защитена и се изучава без такса.

Здравеопазването у нас продължава да се сблъсква с един от най-сериозните си кадрови проблеми – липсата на достатъчно медицински сестри. За последните 35 години броят им у нас се е свил почти наполовина – от близо 54 000 до малко над 28 000 души. В същото време повече от 76% от работещите медицински сестри са над 45-годишна възраст.

В отговор държавата предприема мерки за привличане на повече млади хора към професията. Приемът е увеличен, а специалността „Медицинска сестра“ вече е сред защитените, което означава, че обучението е без такса. Това обаче е инвестиция с дългосрочен ефект – студентите, които започват обучението си сега, ще могат да влязат в системата след минимум 4 години.

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Добрият пример на Бургас, където все повече млади избират професията

На фона на общата негативна тенденция, Бургас се очертава като добър пример за нарастващ интерес към медицинските грижи. В Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ все повече млади хора избират специалността.

За някои от студентите решението е продиктувано не толкова от перспективата за работа, колкото от личен опит.

„Понякога в живота на човек се случва да прави това преди да е станал специалист. И така в моя живот аз съм помагала на болни хора и затова реших да продължа по този път“, разказва второкурсничката Теодора Франгина.

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За нейната колежка Стела Тодорова най-трудната част от професията е срещата с човешката болка. „Най-сложното за мен е изживяването на болката на болните, мъката, която се вижда в техните очи. Но именно точно това е нашата мисия – да сме до тях, да им даваме напътствия, че винаги има изход“, казва тя.

Според преподавателите интересът към специалността действително расте. А след дипломирането реализацията обикновено не е проблем, тъй като свободни позиции има в почти всички звена на здравната система, предаде БНТ.

Източник: Envato

Доц. Моника Обрейкова, ръководител на катедра „Здравни грижи“ в БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“, посочва, че студентите намират работа бързо.

„Това, което опитът ми показва, е, че нашите студенти се реализират много бързо. Да не звучи нескромно, но да, всички остават в професията“, казва тя.

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Университетът отчита и значителен ръст на желаещите да се обучават за медицински сестри. „Имаме ръст и динамика, мога да кажа със 100%, в приема на студенти. Има все повече и по-голямо желание за тази нелека професия. За специалността няма такса. От 2025 г. е гласувана като защитена специалност“, обяснява доц. Павел Добрев, и.д. декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи в БДУ.

Кадровият недостиг остава

Увеличаването на приема е стъпка към повече кадри, но според специалисти проблемът няма да бъде решен само с привличането на нови студенти.

Проф. Николай Габровски, зам.-директор по медицинската дейност на „Пирогов“, обръща внимание на огромната разлика между броя на лекарите и медицинските сестри в страната. „В България имаме около 32-33 000 души лекари, нормалното съотношение, което е прието за Европа изисква да имаме около 2 пъти повече сестри, тоест близо 65 000 медицински сестри. А ние имаме 22-23 000, тоест 3 пъти по-малко“, посочва той.

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За настоящата учебна година държавата е предвидила 1310 места за обучение на бъдещи медицински сестри в 10 университета. Това означава, че първият ефект от мярката ще се усети след години. Междувременно обаче здравната система трябва да намери начин да задържи хората, които вече работят в нея – голяма част от които са в края на професионалния си път.