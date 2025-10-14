От Чехия скочиха на бой на "лъвчетата": Напрежение в Пазарджик след победата на България

Младежкият национален отбор на България до 21 години записа много ценен успех! "Лъвчетата" победиха с 2:1 своите връстници от Чехия в среща от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Това беше първа загуба за чешката селекция и първа победа за България под ръководството на новия селекционер Тодор Янчев. "Трикольорите" стигнаха до трите точки, след като изиграха много силен мач и успяха да стигнат до пълен обрат.

Сериозно напрежение след България - Чехия

Чехия успя да поведе в резултата в 30-а минута, когато Матей Шин се справи с Пламен Андреев. "Лъвчетата" не се поддадоха на напрежението и само 4 минути по-късно успяха да възстановят равенството. Никола Илиев бе изведен на стрелкова позиция от Кристиян Балов и с хладнокръвен удар изравни резултата. Родните футболисти изпуснаха куп възможности през втората част, а гредата също не помогна. Удар на Теодор Иванов в 63-а минута разтресе вратата, пазена от Ян Коутни. Пет минути преди края на срещата Петко Панайотов получи топка от Балов и я прати в мрежата на чехите.

Чешкият вратар се поддаде на емоциите

Загубата не понесе добре на чешкия отбор. След последния съдийски сигнал се стигна до сериозно напрежение на терена. Видимо изнервен от резултата, вратарят на чехите Ян Коутни потърси саморазправа с футболистите на България, като се стигна и до физически контакт. Ситуацията бе успокоена, като стражът получи жълт картон за неспортсменската си проява.

