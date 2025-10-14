Спряган за заместник на Керкез разкри защо е отказал рекордна оферта на ЦСКА

Румънската легенда Дан Петреску разкри, че е отказал оферта на един от родните грандове. Опитният специалист е получил предложение от клуб от Първа лига, както и от пет други страни, но категорично отказал на всичките. Става ясно, че Петреску не е пожелал да поеме треньорската позиция в ЦСКА. Той беше спряган за нов наставник на "армейците" червените" след уволнението на Душан Керкез, но отказа отправената му покана, а в интервю за "Gazeta Sporturilor" разкри причините.

Легендарният Петреску разкри за предложението на клуб от България

Легендата на българския футбол и ЦСКА Христо Стоичков бе една от основните фигури в преговорите с румънеца. Един от прочутите мениджъри в северната ни съседка - Джовани Бекали, разкри, че "армейците" били готови да плащат на специалиста най-много до 25 000 евро, а повече дават единствено в Лудогорец.

"Вече отказах на пет отбора от България, Полша, Египет, Саудитска Арабия и Русия. Вчера ме потърси и един от големите клубове в Казахстан. На всички казах "не" още в началото. Дори и 10 млн. евро да ми предложат, на този етап не искам да ходя никъде. През лятото ще помисля отново. Сега искам да си почина физически и психически", заяви 57-годишният специалист.

За последно Петреску бе начело на румънския ЧФР Клуж. Той подаде оставката си в края на август, когато неговият тим претърпя шокираща загуба с 2:7 от шведския Хекен в квалификациите на Лигата на конференциите. Сега той иска да остане извън терена, за да си почине. Освен това Петреску се бори и със здравословни проблеми, за които не разкрива подробности, но се надява скоро да се възстанови и да поднови кариерата си. "Изпълнявам определени процедури, тренирам във фитнеса и се разхождам всеки ден. Живея в Клуж, където имам много приятели. Правя това, което не съм правил през целия си живот: почивам си", сподели Петреску.

