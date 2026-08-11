След проваления трансфер в Олимпиакос: Звезда на Лудогорец поема към френската Лига 1

Голямата звездата на Лудогорец Петър Станич може да продължи кариерата си във френската Лига 1. Това съобщиха медиите в страната, цитирани от колегите от „Тема спорт“. Според информациите към сръбския национал има много сериозен интерес от страна на четири клуба, които вече са проучили офанзивния халф и дори са го гледали на живо. Става въпрос за тимовете на Лориен, Монако, ФК Париж и Лион.

Защо пропадна трансферът в Олимпиакос?

Както е известно, Петър Станич бе пред трансфер в гръцкия гранд Олимпиакос. Двата клуба водиха дълги преговори, но успяха да стигнат до споразумение за цената на халфа – 8 милиона евро. Сделката обаче пропадна в последния момент. Причинта е, че от Лудогорец поискаха да получат сумата на три транша, като първият да е 4 милиона, а останалите два по 2 млн. евро. Това не се понрави на ръководството на Олимпиакос и гърците се оттеглиха от преговорите.

🚨 Lorient are estimated to have a 75% probability of signing Ludogorets midfielder Petar Stanić after his collapsed move to Olympiacos.https://t.co/i2CVhxUfG1#Ludogorets #ПърваЛига #Ligue1 #SrpskiFudbal — TransferFeed (@transferfeedcom) August 11, 2026

Лориен е с най-големи шансове да вземе Петър Станич

Провалът на трансфера в Олимпиакос обаче отваря вратата на Станич към елита на Франция. Информациите сочат, че за момента най-голям шанс да привлече полузащитника има отбора на Лориен. Следват Монако, ФК Париж и Лион. Лудогорец ще настоява да получи минимум 8 милиона евро за сърбина, колкото беше и офертата на тима от Пирея.

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