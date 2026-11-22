Турското председателство на COP31 обяви в неделя, 22 ноември, отхвърлянето на компромисното предложение, което беше представило за закриването на 31-вата Конференция на ООН за изменението на климата, която се провеждаше в Анталия, предаде френският вестник Le Monde.„Ясно е, че някои партии в тази зала се противопоставят на този текст. Отбелязваме, че няма консенсус по този документ. Следователно тези решения не бяха приети “, каза президентът на конференцията Тюрк Мурат Курум по време на една от заключителните пленарни сесии, след повече от две седмици преговори.

Провалът се очакваше

Вероятността за провал на COP31 нарастваше през цялата сутрин. Малко по-рано Европейският съюз (ЕС) и неговите членове заявиха, че „се противопоставят “ на текста, чрез гласа на ирландския министър на климата Дараг О'Брайън, чиято страна в момента председателства Съвета на ЕС.

„Няма да одобрим решение, което дори не споменава изкопаемите горива, които са основният двигател на изменението на климата“, каза той по време на пленарна сесия.

Шансовете за споразумение намаляват „с всеки час“, беше казал той преди това пред репортери, добавяйки, че текстът, предложен от председателството на COP, „не притежава необходимата климатична амбиция“.

Проблемът е в изкопаемите горива

Предложеният от председателството на COP31 текст „ни връща назад“ и представлява „неприемлива“ стъпка назад, осъди френският министър по екологичния преход Моник Барбут. „Времето изтича, а цифрите все още не са налице“, заяви тя в прессъобщение, критикувайки по-специално пълната липса на каквото и да е споменаване за постепенното премахване на изкопаемите горива. След това представителят на Панама потвърди, че нейната страна също официално ще се противопостави на приемането на текста. ОЩЕ: Числата не лъжат: Европа има излишен капацитет за чисти технологии