21 септември: Фердинанд пристига в България за обявяване на независимостта. Тутракан е освободен от румънска окупация

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

21 септември 1940 година: Тутракан официално е освободен от румънска окупация

На този ден през 1940 година град Тутракан е освободен от румънска окупация. Тогава българската армия влиза в града след като по силата на Крайовския договор Румъния губи владението си над Южна Добруджа. След поражението на България в Първата световна война страната ни губи Южна Добруджа. На 21 септември 1993 година с решение на Общинския съвет този ден е определен за празник на Тутракан.

21 септември 1908 година: Княз Фердинанд пристига в България за обявяване на Независимостта

Датата 21 септември 1908 година е определена за деня, в който да се обяви Независимостта на България. На този ден княз Фердинанд слиза на дунавския бряг в Русе, а на следващия ден - 22 септември, той и правителството пътуват от Русе до Търново, за да обявят Независимостта на България. По време на почивката на влака на гара Две Могили, Малинов пише текста на манифеста, а всички министри и княза се подписват след това под него. Историческа плоча, поставена на гарата, и до днес напомня за този важен исторически момент.

21 септември 1881 година: Умира Поп Кръстьо

На този ден през 1881 година умира Кръстьо Тотев Никифоров - поп Кръстьо, за когото се твърди, че е предателят на Левски. Свещеникът е роден през 1838 г. в Ловеч. Докато учи в Белград, се сприятелява с Георги Раковски. Кръстьо Никифоров е владишки наместник в Ловеч и архиерейски наместник в Орханийска околия.

В историята името му остава като човека, предал Васил Левски през есента на 1872 г. Но някои историци не са съгласни с това твърдение и го оспорват. Сред тях са Данаил Кацев-Бурски и Димитър Панчовски. В сборника "120 години клевета", отпечатан през 2001 година, чийто съставител е Васил Колев, версията за предателството на поп Кръстьо се оспорва. Историците Иван Лалев, Николай Хайтов, Никола Генчев, Д. Панчовски, Б. Димитров категорично отхвърлят твърденията, че поп Кръстьо е предателят на Васил Левски.

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21 септември 1377 година: Цар Иван Шишман връчва дарствена грамота на Рилския манастир

На този ден през 1377 година цар Иван Шишман връчва дарствена грамота на монасите от Рилския манастир. С нея са утвърдени границите на манастирската обител. Грамотата препотвърждава и пълната собственост на манастирското братство, в която влизат двадесет околни села и техните жители. Собствеността на тези села е получена чрез връчени грамоти на Рилския манастир от царете Асен и Калиман. Освен това с връчените грамоти манастирът се сдобива и с привилегии за извършваната търговска дейност от монасите.